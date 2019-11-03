В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.

«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом»

Политика Мэр французского Монпелье: великой Европы без России не существует Президент России Владимир Путин 4 ноября вручил в Кремле государственные премии за вклад в укрепление единства российской нации, а также ордена Дружбы иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Происшествия На севере Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами Грузовик, перевозивший более 80 нелегальных мигрантов, задержали в понедельник утром в районе города Ксанти на северо-востоке Греции, людям грозила смерть от удушья, сообщает местное издание Xanthinews.

Хоккей «Спартак» подписал контракт с Виклундом Защитник Тобиас Виклунд подписал контракт со «Спартаком», информирует официальный сайт клуба. Срок соглашения рассчитан до конца сезона.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.

Общество В работе «Вконтакте» произошел сбой Пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети «Вконтакте», следует из данных сайта Downdetector.

Политика На Украине заявили о попытке свержения Зеленского На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.

Политика Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".

Общество Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов В интервью «Аргументам и фактам» врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева сообщила, что в рыбных консервах содержится ценный белок, а также незаменимые кислоты, витамины и микроэлементы.

Шоу-бизнес Лановому стало плохо во время спектакля Народному артисту СССР Василию Лановому стало плохо во время спектакля «Последние луны» в театре им. Евгения Вахтангова, сообщают СМИ со ссылкой на зрителей.

Кино Опубликован список кинокомпаний, не вернувших миллионы государству Все кинокомпании, не вернувшие долг государству, будут помещены в «черный список» и спонсироваться со стороны Минкульта и Фонда кино больше не будут.

Авто АвтоВАЗ пояснил причины хлипкого кузова своих автомобилей Про новые автомобили нередко говорят, что они сделаны "как из фольги", ведь с каждым годом их кузов становится все тоньше и тоньше.