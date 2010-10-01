В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.

«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом»

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