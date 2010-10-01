Встреча завершилась со счетом 2:2. «Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в рамках 15-го тура РПЛ.

«Краснодар» ушел от поражения в матче РПЛ с «Ростовом»

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