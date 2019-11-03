РПЛ

ТК ЗвездаТК Звезда«Краснодар» ушел от поражения в матче РПЛ с «Ростовом»

Краснодар — Ростов
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
34′
Алексей Ионов
41′
Алексей Ионов
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
46′
53′
Ивелин Попов
57′
Роман Еременко
63′
Дмитрий Чистяков
69′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
Мануэл Фернандеш
Юнес Намли
72′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
75′
77′
Бактиер Зайнутдинов
79′
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
86′
Данил Глебов
Рагнар Сигурдссон
Иван Игнатьев
90′+3′
Урош Спайич
90′+5′
Встреча завершилась со счетом 2:2. «Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в рамках 15-го тура РПЛ.
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