РПЛ

Свободная ПрессаСвободная Пресса«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом»

Краснодар — Ростов
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
34′
Алексей Ионов
41′
Алексей Ионов
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
46′
53′
Ивелин Попов
57′
Роман Еременко
63′
Дмитрий Чистяков
69′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
Мануэл Фернандеш
Юнес Намли
72′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
75′
77′
Бактиер Зайнутдинов
79′
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
86′
Данил Глебов
Рагнар Сигурдссон
Иван Игнатьев
90′+3′
Урош Спайич
90′+5′
В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.
Читать в источнике
Комментировать34

Подробнее о событии

Видео: таинственные жесты дедушки-фаната перед камбэком «Краснодара»

Чемпионат14:53

«Краснодар» спасся от поражения в матче с «Ростовом»

LiveSport.ru10:31

Ионов раскритиковал игру «Ростова» в концовке матча с «Краснодаром»

Спорт-Экспресс11:05

Пресс-служба "Краснодара" - о ничьей с "Ростовом": "Камбэк! КАМБЭЧИЩЕ!"

Sport.ru12:44

Оформивший дубль Ионов признан лучшим игроком матча «Краснодар» — «Ростов»

Матч ТВ11:12

«Ростов» провел уникальный первый круг. За 15 матчей забил больше, чем за многие предыдущие сезоны

Sports.ru13:05

Два гола в добавленное время помогли «Краснодару» сыграть вничью с «Ростовом»

Нева Спорт10:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 22:08, Ашберн
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара-1.2»

Известия 01 ноября в 19:15
Политика

Украинский военный пожаловался на качество питания в армии

Известия 19:25
Здоровье

Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре

Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru 03:32
Космос

Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар

Сферический стеклянный космический аппарат "Блиц-М", необходимый для уточнения гравитационного поля Земли, планируется вывести на орбиту в конце декабря, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 19:09
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Политика

Трамп заявил об уверенности в победе на президентских выборах

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в своей победе на президентских выборах 2020 года.
Известия 16:26
Армия и оружие

Госиспытания БМП-2М с гранатометом и «Корнетами» завершатся к декабрю

Новейшая боевая машина пехоты БМП-2М с гранатометом и ракетами «Корнет» пройдет все испытания к зиме.
Известия вчера в 21:43
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

RT на русском 01 ноября в 08:20
Политика

Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США

Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.
ТАСС 08:51
Политика

В Кремле прокомментировали решение Дании по «Северному потоку»

В Кремле прокомментировали решение Копенгагена по строительству газпровода «Северный поток - 2». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, проект мог быть реализован и без согласования с Данией.
Рифей-Пермь 12:36
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru вчера в 12:09
Общество

Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с жителями города

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Грозный», объяснил грубое обращение с жителями города.
RT на русском 15:15
Хоккей

Овечкин стал 5-м россиянином, сыгравшим 1100 матчей в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" - "Калгари Флэймз" капитан столичной команды Александр Овечкин смог установить новый рекорд.
Газета.Ru 19:59
Культура

Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° 07:57
Экономика

В Грузии «индекс хачапури» достиг исторического максимума

В Грузии «индекс хачапури» — аналог «индекса бигмака», достиг исторического максимума.
Известия 21:12
Армия и оружие

На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru 10:12
Политика

Соловьев заявил, что Украину пытаются лишить транзита газа

Известный телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что Украину пытаются лишить транзита газа.
iReactor вчера в 19:51
Теннис

Барти обыграла Свитолину и впервые выиграла итоговый турнир WTA

РИА Новости 08:13
Происшествия

Семьям погибших на танкере в Находке моряков выплатят миллион рублей

Судоходная компания «Наяда» выплатит семьям погибших при взрыве на танкере «Залив Америка» моряков по миллиону рублей и возьмёт на себя все расходы по организации похорон, сообщили в пресс-службе.
RT на русском 20:34
Религия

День Казанской иконы Божьей Матери: почему и когда спасает икона

Именно поэтому, еще с 1613 года на Руси особым образом отмечался праздник Казанской иконы Божьей Матери, причем с 1649 года и вплоть до революции, 22 октября по старому стилю или 4 ноября по новому, считался праздником государственным.
Российская газета 15:18
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» со счетом 9:1

"Салават Юлаев" нанес крупное поражение минскому "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Интерфакс-Спорт 10:18
Политика

Кандидат от социалистов Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева

Кандидат от Партии социалистов Иван Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева с разрывом в более 10 тысяч голосов, свидетельствуют предварительные результаты второго тура выборов, который прошел в воскресенье.
Интерфакс 17:30
Кино

Названы самые жуткие монстры в истории кино

Life.ru вчера в 08:07
Футбол

Киевское «Динамо» разгромило «Львов» в матче чемпионата Украины

Футболисты киевского "Динамо" разгромили "Львов" в матче 13-го тура чемпионата Украины.
РИА Новости 12:28
Общество

Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу

Газета.Ru 01 ноября в 14:24
Происшествия

В Иркутской области в ДТП с маршруткой пострадали девять человек

RT на русском 08:14
Космос

Группа учёных открыла шестую карликовую планету в нашей Солнечной системе

Rostov.ru 01 ноября в 12:49
Шоу-бизнес

Максим Галкин назвал «отпадным» новый образ Кристины Орбакайте

Максим Галкин назвал «отпадным» новый образ, придуманный Кристиной Орбакайте по случаю Дня всех святых.
Актуальные Новости 06:01
Футбол

«Торпедо» обыграло «СКА-Хабаровск» в матче первенства ФНЛ

РИА Новости 13:52
Шоу-бизнес

Ирина Старшенбаум рассказала о новом романе

Напомним, после расставания с Ириной Старшенбаум Александр Петров закрутил роман со Стасей Милославской.
RuNews24.ru 09:23
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное