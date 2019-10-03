Футбол
Vprognoze.ru«Краснодар» уступил «Хетафе» в Лиге Европы
Поединок второго тура группового этапа состоялся в Краснодаре и завершился победой гостей со счетом 1:2. «Хетафе» открыл счет в матче на 35-й минуте. Гол на свой счет записал Родригес Анхель. На 61-й минуте Анхель оформил дубль и удвоил преимущество испанского клуба.
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