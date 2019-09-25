Футбол

МК-СпортМК-Спорт«Краснодар» уступил «Нижнему Новгороду» в Кубке России

Футбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл «Краснодар» в 1/16 Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:0.
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ФК «Краснодар» пропустил 500-й официальный гол в истории клуба

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Спорт-Экспрессвчера в 14:10
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Политика

Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.
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Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
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В палату к Заворотнюк привели маленькую дочь

Как сообщает «7 дней» со ссылкой на медиков клиники, девочки привели в палату по настоятельной просьбе больной.
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Армия и оружие

Модернизированный топливозаправщик Ил-78-2 совершил первый полет

В компании отметили, что проект по модернизации самолетов в облик Ил-78-2 разработан по тактико-техническому заданию Минобороны РФ для усовершенствования имеющихся на вооружении топливозаправщиков Ил-78 и Ил-78М.
Интерфакс 03:47
Происшествия

В Москве таксист избил актера из «Шапито-шоу», пишут СМИ

В Москве таксист избил актера Степана Девонина, сообщает РЕН-ТВ. По данным издания, инцидент произошел на Ботанической улице.
РИА Новости 07:30
Шоу-бизнес

Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак

На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
ИнфоСМИ 06:53
Политика

Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
Lenta.ru 02:08
Общество

Россиянам запретят курить на балконах

Соответственно, отныне россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.
Lenta.ru 05:53
Происшествия

Скончался адвокат Александра Кокорина

Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.
Российская газета 03:32
Экономика

Китай планирует увеличить закупки американской свинины

Вести.Финанс 01:06
Происшествия

В районе Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,6

РИА Новости 24 сентября в 04:23
Политика

В Германии назвали сумму выделенной Украине помощи

С момента начала кризиса на Украине Германия оказала Киеву помощь в размере €1,4 млрд, сообщил 26 сентября журнал Der Spiegel.
REGNUM 02:11
Политика

Лукашенко: Белоруссия не собирается дружить с Западом против России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен дружить с Западом против России.
Газета.Ru 04:50
Шоу-бизнес

Бузовой предрекают участь Заворотнюк и Фриске

Таролог Марианна Абравитова заявила, что если певица Ольга Бузова не перестанет жить по принципу «объять необъятное» и будет хвататься за все подряд, то ее постигнет та же участь, что и Дмитрия Хворостовского, Жанну Фриске, а теперь и Анастасию Заворотнюк.
Вечерний курьер 04:48
Кино

Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»

Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Политика

Умер бывший президент Франции Жак Ширак

Коммерсантъ 06:24
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Авто

Кроссовер Aston Martin получит самый мощный V8 в линейке

Официальный дебют DBX намечен на декабрь, но сегодня мы узнаем несколько интересных моментов о внедорожнике, о которых говорится в официальном пресс-релизе Aston Martin.
SpeedMe 24 сентября в 23:56
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 25 сентября.
RT на русском вчера в 01:07
Хоккей

Узбекистан, Алжир, Колумбия, Иран и Ливан вступили в ИИХФ

Новыми членами организации стали федерации хоккея Узбекистана, Алжира, Колумбии, Ирана и Ливана Отмечается, что это самое большое число стран, присоединившихся к ИИХФ с 1992 года.
Sports.ru 06:10
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Песков рассказал о цели послания Путина по РСМД

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что послание российского лидера Владимира Путина о ракетах средней и меньшей дальности направлено на то, чтобы не допустить усиление напряжённости.
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Политика

Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform вчера в 20:54
Происшествия

В Оренбурге арестовали священника из-за жалоб его приемных детей

Известия вчера в 15:54
Экономика

Минфин предложил включить в новый план приватизации «Аэрофлот» и «Первый канал»

Министерство финансов предложило внести в новый перечень приватизированных предприятий "Аэрофлот" и "Первый канал".
Piter.tv 06:41
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В Европе детские бутылочки появились еще в эпоху неолита

Результаты опубликованы в научном издании Nature.Исследовав другие находки ученые пришли к выводу, что в Европе такие сосуды для кормления малышей были распространены в эпоху неолита повсеместно.
МонаВиста 07:22
Происшествия

В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота

В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
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Надувные трапы могли стать причиной травм пассажиров Boeing в Барнауле

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Транспорт

Участок КАД на севере Петербурга перекроют на месяц

В понедельник, 30 сентября, внутреннее кольцо КАД от Парашютной улицы до Выборгского шоссе перекроют.
Карповка 04:14
Политика

Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашкаджи

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за инцидент с убийством в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
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Суд впервые за пять лет поддержал бизнес в споре о дивидендах в офшор

Подрядчику консорциума Sakhalin Energy — компании по бурению нефтегазовых скважин «КСА Дойтаг Дриллинг» — удалось оспорить доначисление налогов за выплату дивидендов в офшор, следует из решения Арбитражного суда Сахалинской области.
РБК 02:04
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