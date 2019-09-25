Футбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл «Краснодар» в 1/16 Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:0.

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Общество Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Политика Зеленский удивился публикации своих слов из разговора с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал журналистам публикацию стенограммы его телефонного разговора с Дональдом Трампом, который состоялся 25 июля.

Происшествия Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек В результате жесткой посадки самолета Boeing-767, совершавшего рейс из вьетнамского города Камрань в Барнаул в среду, 25 сентября, травмы получили 49 человек, 48 из них лечатся амбулаторно, еще одна женщина — находится в больнице с подозрением на ушиб почки, передает ТАСС.

Происшествия Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.

Финансы В России могут ввести отрицательные ставки по депозитам в валюте Чтобы российские банки получили возможность устанавливать отрицательные ставки по депозитам в иностранной валюте, необходимо изменять российское финансовое законодательство.

Интернет Эксперты создали интерактивную карту для малвари российских хак-групп Аналитики компаний изучили порядка 2000 экземпляров малвари, чтобы создать интерактивную карту связей между русскоязычными группами «правительственных хакеров».

Политика В Германии назвали сумму выделенной помощи Украине По обьемам оказанной помощи Германия занимает третье место среди стран-доноров Украины.

Политика Трампа осудили за отказ предоставить жалобу на разговор с Зеленским Палата представителей конгресса США поддержала резолюцию против президента США Дональда Трампа за отказ передать исполнительной ветви власти копию жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, который поднял тревогу из-за его беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Политика Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.

Политика Минюст США хочет начать расследование против Facebook Министерство юстиции США намеревается начать расследование против Facebook по поручению американского генпрокурора Уильяма Барра.

Политика Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.

Происшествия Умер адвокат Александра Кокорина Юрист Андрей Ромашов, защищавший нападающего Александра Кокорина на известном процессе о драках в центре Москвы, скоропостижно скончался у себя на даче.

Футбол Фанатов «Факела» облили водой на стадионе в Воронеже В Воронеже в перерыве матча 1/32 финала Кубка России между местным «Факелом» и тульским «Арсеналом» пожарные облили холодной водой нескольких фанатов команды хозяев, расположившихся на третьем секторе Южной трибуны Центрального стадиона профсоюзов.

Авто Suzuki выпустит маленький доступный кроссовер длиной 3,6 метра Индийская компания Maruti Suzuki опубликовала тизер нового маленького кроссовера под названием S-Presso.

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

Политика Клинтон назвала Трампа предателем Экс-госсекретарь и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон поддержала импичмент президента Дональда Трампа.

Театры Пласидо Доминго решил уйти из «Метрополитен-оперы» 25 сентября популярный испанский тенор Пласидо Доминго принял решений покинуть нью-йоркскую «Метрополитен-оперу» после полувекового сотрудничества из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Армия и оружие Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых вблизи авиабазы Хмеймим Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии.