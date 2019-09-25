Футбол
МК-Спорт«Краснодар» уступил «Нижнему Новгороду» в Кубке России
Футбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл «Краснодар» в 1/16 Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:0.
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