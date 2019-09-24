Футбол
МК-Спорт«Краснодар» уступил «Нижнему Новгороду» в Кубке России
Футбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл «Краснодар» в 1/16 Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:0.
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«Краснодар» все еще плох: привезли гол при розыгрыше от ворот, вылетели из Кубка
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Газета.Ru вчера в 22:45
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Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
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