РПЛ

News.ruNews.ru«Краснодар» обыграл «Арсенал» в чемпионате России

Краснодар — Арсенал (Тула)
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Ари
38′
42′
Александр Ломовицкий
Кристоффер Ольссон
45′
Магомед-Шапи Сулейманов
64′
Маркус Берг
Руслан Камболов
71′
74′
Даниил Лесовой
Евгений Луценко
Дмитрий Стоцкий
Мануэл Фернандеш
77′
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
84′
Тонни Вильена
90′+2′
Александр Мартынович
90′+6′
Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0. Голы забили Ари и Магомед-Шапи Сулейманов.
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