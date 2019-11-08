«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче четвёртого группового раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 3:1. На 27-й минуте матча защитник «Трабзонспора» Серкан Акан срезал мяч в свои ворота.

«Краснодар» одержал вторую победу над «Трабзонспором» в Лиге Европы

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