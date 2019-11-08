Футбол

Россия.КубаньРоссия.Кубань«Краснодар» уверенно обыграл «Трабзонспор» на своем поле

Краснодар — Трабзонспор
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, 7 ноября
Стадион «Краснодар»
Урош Спайич
19′
Серкан Асан
27′
Мануэл Фернандеш
35′
Мануэл Фернандеш
Даниил Уткин
63′
65′
Гастон Кампи
65′
Донис Авдияй
Энтони Нвакаэме
Ари
Иван Игнатьев
66′
72′
Мухаммет Акпынар
Александр Сёрлот
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
77′
87′
Кямиль Чёрекчи
Юсуф Сари
Иван Игнатьев
90′+3′
90′+4′
Энтони Нвакаэме
Во втором тайме хозяева продолжали доминировать на поле, и уже в компенсированное время Игнатьев забил третий мяч. Однако буквально через минуту турецкая команда смогла забить гол престижа. У "Трабзонспора" отличился Энтони Нвакаэме.
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