РПЛ
Юга.ру«Краснодар» в гостях уступил ЦСКА
Ильзат Ахметов
|23′
Никола Влашич
|32′
Федор Чалов
|37′
|40′
Дмитрий Скопинцев
Никола Влашич
|41′
|46′
Дмитрий Скопинцев
Маркус Берг
|46′
Даниил Уткин
Магомед-Шапи Сулейманов
|57′
Маркус Берг
|57′
Магомед-Шапи Сулейманов
|60′
Маркус Берг
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
|64′
|72′
Кайо Панталеао
Руслан Камболов
Ильзат Ахметов
Константин Марадишвили
|90′+2′
Никола Влашич
|90′+5′
|90′+7′
Александр Мартынович
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
35
Акинфеев
2
Фернандес
78
Дивеев
62
Карпов
31
Шарлия
20
Кучаев
8
Влашич
2 ×
87
Марадишвили
25
Бистрович
9
Чалов
29
Бийол
39
Сафонов
33
Берг
2 ×
98
Петров
4
Мартынович
3
Фьоулюсон
89
Стоцкий
14
Ольссон
77
Камболов
93
Сулейманов
9
Ари
10
Вандерсон
Краснодар
Расстановка 5‑3‑2
На 57-й и 60-й минутах гол забил Маркус Берг. Итог игры — 3:2. Напомним, что в 9-м туре Премьер-лиги «Краснодар» одержал победу над «Крыльями Советов». Следующий матч черно-зеленые проведут 25 сентяря на выезде с «Нижним Новгородом» в рамках 1/16 Кубка России.
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Победа на нервах. ЦСКА на своем поле обыграл «Краснодар» в матче чемпионата России
ТАСС22 сентября в 17:28
Берг чуть не спас «Краснодар»: оформил дубль, а по воротам пробил больше, чем за предыдущие полтора месяца
Sports.ru22 сентября в 14:49
Дубль и передача Влашича принесли ЦСКА победу над «Краснодаром» в матче РПЛ
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