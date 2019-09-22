РПЛ

Юга.руЮга.ру«Краснодар» в гостях уступил ЦСКА

ЦСКА — Краснодар
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Ильзат Ахметов
23′
Никола Влашич
32′
Федор Чалов
37′
40′
Дмитрий Скопинцев
Никола Влашич
41′
46′
Дмитрий Скопинцев
Маркус Берг
46′
Даниил Уткин
Магомед-Шапи Сулейманов
57′
Маркус Берг
57′
Магомед-Шапи Сулейманов
60′
Маркус Берг
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
64′
72′
Кайо Панталеао
Руслан Камболов
Ильзат Ахметов
Константин Марадишвили
90′+2′
Никола Влашич
90′+5′
90′+7′
Александр Мартынович
На 57-й и 60-й минутах гол забил Маркус Берг. Итог игры — 3:2. Напомним, что в 9-м туре Премьер-лиги «Краснодар» одержал победу над «Крыльями Советов». Следующий матч черно-зеленые проведут 25 сентяря на выезде с «Нижним Новгородом» в рамках 1/16 Кубка России.
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