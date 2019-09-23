РПЛ

Sportbox.RUSportbox.RUЦСКА — Краснодар 3:2

ЦСКА — Краснодар
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 22 сентября
Стадион «ВЭБ Арена»
Ильзат Ахметов
23′
Никола Влашич
32′
Федор Чалов
37′
40′
Дмитрий Скопинцев
Никола Влашич
41′
46′
Дмитрий Скопинцев
Маркус Берг
46′
Даниил Уткин
Магомед-Шапи Сулейманов
57′
Маркус Берг
57′
Магомед-Шапи Сулейманов
60′
Маркус Берг
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
64′
72′
Кайо Панталеао
Руслан Камболов
Ильзат Ахметов
Константин Марадишвили
90′+2′
Никола Влашич
90′+5′
90′+7′
Александр Мартынович
ЦСКА на поле «ВЭБ Арены» переиграл «Краснодар» в заключительном матче 10-го тура чемпионата России. В первом тайме армейцы трижды поразили ворота Матвея Сафонова. Сначала Никола Влашич открыл счет с пенальти, а затем Федор Чалов красивым обводящим ударом удвоил преимущество.
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