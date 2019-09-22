ЦСКА в домашней игре нанес поражение "Краснодару" в матче чемпионата России по футболу.

ЦСКА обыграл «Краснодар» в ЧР по футболу

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