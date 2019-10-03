Футбол
Вести.Ru«Краснодар» в матче Лиги Европы уступил «Хетафе»
В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 1:2.
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Автоспорт
Компания из Монако создаёт команду Формулы 1
F1news.ru 07:32
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском 12:28
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском 19:57
Политика
Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю
Ведущий назвал мразью написавшего в эфир мужчину по фамилии Хасанов.
Lenta.ru 14:00
Единоборства
Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети
Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
iReactor 07:38
Энергетика
Минфин оценил последствия от падения цен на нефть до $10 за баррель
При самом неблагоприятном сценарии, цены на нефть марки Urals опустятся до $10 за барр. и останутся на этом уровне в течение 10 лет.
РБК 22:30
Волейбол
Российские волейболисты обыграли канадцев на Кубке мира
Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Канады в матче розыгрыша Кубка мира в японском Нагано.
МК-Спорт вчера в 05:12
Армия и оружие
Россия развернет в Арктике станции предупреждения о ракетном нападении
К 2022 году в Коми и Мурманской области появятся две новые радиолокационные станции предупреждения о ракетном нападении.
Известия 17:58
Политика
Дания сняла политические возражения с «Северного потока – 2»
У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Одобрение строительства затягивается на административном уровне, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом реализации проекта.
Известия 19:51
Происшествия
Житель Ставрополья одним из первых получит штраф за курение на балконе
Житель Ставропольского края может получить один из первых штрафов после пожара на балконе, возникшего из-за курения, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 12:32
Хоккей
Панарин впервые отличился за «Рейнджерс» в НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" и сбоорной России Артемий Панарин забил первый гол за новую команду.
Газета.Ru 20:58
Шоу-бизнес
«Ленком» отказал вдове Караченцова в памятном концерте
Супруга покойного актера Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина заявляет, что памятный концерт, посвященный ее мужу, который был назначен на 21 октября в театре "Ленком", не сможет состояться.
Дни24 09:36
Кино
«Джокер» станет лидером американского проката по итогам уикенда
С лидером американского проката предстоящего уикенда все предельно ясно - с огромным отрывом первое место в бокс-офисе по итогам выходных займет "Джокер" Тодда Филлипса, главная премьера недели (а, возможно, месяца - или даже года).
Газета.Ru 07:30
Политика
Путин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии ракет США
Напомним, второго февраля президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Российская газета 18:35
Политика
МИД Украины анонсировал новый обмен заключенными
По словам министра, новый обмен удерживаемыми лицами Украины с другой страной запланирован на следующей неделе.
Газета.Ru 16:39
Автоспорт
В Санкт-Петербурге в 2020 году состоится этап гонки DTM
В следующем году Россия примет легендарные автомобильные гонки немецкой серии DTM.
Inc-news.ru 14:17
Футбол
Вырос отрыв России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Россия благодаря победе санкт-петербургского "Зенита" над "Бенфикой" из Лиссабона (3:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов увеличила свой отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
ProstoProSport 00:55
Космос
Следующая жертва: галактика Андромеда поглотит Млечный Путь
Млечный Путь лишь в несколько раз легче соседней галактики Андромеды, но рискует стать ее жертвой.
Экология Регионов 04:57
Транспорт
Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, проконтролировал идущий во Владивостоке ремонт дорог и раскритиковал администрацию города за неправильную трату федеральных средств.
Российская газета 02:18
Армия и оружие
В России завершается модернизация одной из самых мощных пушек в мире
В России приступили к заключительному этапу модернизации мощнейшей в мире самоходной пушки 2С7М "Малка".
РЕН ТВ вчера в 21:37
Происшествия
Нетрезвая толпа попыталась прорваться на Хованское кладбище
Как сообщили в «Ритуале», пытавшиеся проникнуть на кладбище люди угрожали при этом охранникам, из-за чего на место вызвали полицию.
Lenta.ru 15:40
Общество
Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»
Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
Известия вчера в 10:53
Политика
Трамп шлепнул по колену президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
URA.Ru 07:30
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26