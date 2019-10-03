Футбол
Вести.Ru«Краснодар» в матче Лиги Европы уступил «Хетафе»
В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 1:2.
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Происшествия
Власти Ирака ввели в Багдаде комендантский час
REGNUM вчера в 19:13
Политика
МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:30
Политика
Названы сценарии проведения выборов в Донбассе
В офисе президента Украины Владимира Зеленского возник конфликт из-за различий в рассматриваемых сценариях проведения выборов в Донбассе.
Lenta.ru 12:46
Футбол
Матч Лиги Европы прервал дрон с флагом Нагорного Карабаха
Появилось сообщение о незапланированном перерыве в матче между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабохом» в Лиге Европы из-за появления дрона с флагом Нагорного Карабаха.
АБН 16:29
Транспорт
Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, проконтролировал идущий во Владивостоке ремонт дорог и раскритиковал администрацию города за неправильную трату федеральных средств.
Российская газета 02:18
Политика
Все русскоязычные школы Украины через год перейдут на украинский язык
С сентября 2020 года русскоязычные школы на Украине перейдут на государственный язык обучения.
ТАСС 18:06
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Транспорт
Три новые станции метро в Петербурге планируется открыть 3 октября
Три новые станции Фрунзенского радиуса метро в Санкт-Петербурге – "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" – планируется открыть 3 октября, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 02:00
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.
РБК вчера в 04:45
Политика
Путин оценил негативное освещение событий на Украине на российском ТВ
Президент России Владимир Путин назвал неправильными попытки выставить Украину в невыгодном свете на российском телевидении.
РБК 15:35
Общество
В России изменился список документов, необходимый при приеме на работу
В сообщении ПФР говорится о том, что при приеме на работу человек может предъявить СНИЛС любым удобным способом: пластиковой карточкой, как документ выдавался ранее, или бумажным уведомлением, как он выдается сейчас.
АБН 01 октября в 05:26
Гаджеты
Microsoft анонсировала смартфон на Android
Американская компания Microsoft на пресс-мероприятии в Нью-Йорке (США) анонсировала девайс Surface Duo, который работает на операционной системе Android.
Lenta.ru 08:39
Политика
Зеленский прокомментировал митинги против «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отреагировал на протесты против "формулы Штайнмайера", заявив, что уважает право граждан на протест, при этом он призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
РИА Новости 12:10
Футбол
Капитан сборной Нигерии на Олимпиаде-2008 скончался в 31 год
Промис был капитаном олимпийской сборной Нигерии на Играх-2008 в Пекине, которая выиграла серебро. Наши мысли и молитвы сейчас с его семьей.
Матч ТВ 15:51
Политика
Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео
В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 16:20
Общество
Сокращение доходов среднего класса в России затянулось на пять лет
Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе.
РБК 17:00
Армия и оружие
За неделю у российских границ провели разведку 42 летательных аппарата
У границ России за неделю было зафиксировано 42 летательных аппарата.
Известия 18:48
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Политика
Советника президента США по нацбезопасности пригласили в Россию
По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, советнику президента США по нацбезопасности Роберту О'Брайену было направлено приглашение посетить Россию, сторонам осталось согласовать сроки такого визита.
Московский Комсомолец 16:35
Культура
Сегодня выйдет выпуск «Вечернего Урганта» с Хидэо Кодзимой
Cyber.sports.ru 14:59
Шоу-бизнес
СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
У актрисы Натальи Бочкаревой частично парализовало лицо после скандала с наркотиками, с которыми ее якобы задержали правоохранители, заявил друг артистки, музыкант Андрей Ковалев в интервью "СтарХиту".
РИА Новости 17:52
Политика
США снова отказали в визах российским дипломатам
Соединенные Штаты Америки снова отказали в визах российским дипломатам, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге.
Sputnik Таджикистан 09:54
Кино
Звезда «Властелина колец» предложила снять в роли Гэндальфа женщину
Как сообщает Digital Spy, актриса Робин Малкольм, сыгравшая жительницу Рохана по имени Морвен в оригинальном фильме "Властелин колец: Две крепости", предложила пригласить на роль Гендальфа женщину.
Московский Комсомолец вчера в 19:24
Автоспорт
В 2021 году в «Формуле-1» может появиться новая команда из Испании
Спорт-Экспресс 12:03
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Здоровье
Невролог назвала дергающийся глаз симптомом болезни Паркинсона
Как рассказала «АиФ.ру» врач-невролог высшей категории, к. м. н. Светлана Кузнецова, непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза называется миокимией.
Кубанские новости 01 октября в 05:59
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50