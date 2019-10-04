Футбол
Вести.Ru«Краснодар» в матче Лиги Европы уступил «Хетафе»
В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 1:2.
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Путин прокомментировал свое прошлогоднее высказывание о рае
Президент РФ Владимир Путин в четверг на заседании клуба "Валдай" ответил на просьбу развить свою аллегорию про рай для россиян и незавидную судьбу для агрессоров в случае нападения на РФ.
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ЦСКА потерпел домашнее поражение от «Эспаньола» в Лиге Европы
Московский ЦСКА на своем поле проиграл испанскому «Эспаньолу» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
Sportbox.RU вчера в 14:48
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Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
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Известия вчера в 16:20
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Life.ru вчера в 15:55
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Самолет Москва-Грозный экстренно сел из-за смерти ребенка
Совершавший перелет из Москвы в Грозный самолет экстренно сел из-за смерти ребенка на борту.
Газета.Ru 00:22
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Для полного счастья среднестатистическому россиянину требуется доход в 161 тыс. рублей.
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Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
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Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2»
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Политика
МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
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РИА Новости вчера в 18:42
Шоу-бизнес
Обнаженная Анджелина Джоли украсила обложку журнала
Голливудская кинозвезда Анджелина Джоли появилась обнаженной на обложке нового номера французского журнала Madame Figaro.
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Суд арестовал сына вице-президента МТС после погони в Москве
Российская газета вчера в 13:42
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В Ингушетии произошла перестрелка между сотрудниками ФСИН
Перестрелка между сотрудниками ФСИН по Ингушетии произошла в четверг в регионе, пострадал один человек.
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Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу
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Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении
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Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
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Вечерняя Москва 01 октября в 11:54
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Гендиректор BP Роберт Дадли уйдет в отставку
Генеральный директор нефтяной компании BP Роберт Дадли уйдет в отставку 31 марта 2020 года. Об этом говорится в заявлении компании.
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Экономика
Подсчитана стоимость выброшенной в России еды
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Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
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Всего через три недели после крупнейшего теракта в США траур настиг и Россию: 18 лет назад, 4 октября 2001 года, погибли 66 пассажиров и 12 членов экипажа самолета Ту-154, летевшего из Тель-Авива в Новосибирск.
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В Госдуме оценили позицию Польши по российскому газу
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского о том, что республика планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
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