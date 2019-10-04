Футбол
Вести.Ru«Краснодар» в матче Лиги Европы уступил «Хетафе»
В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 1:2.
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Аллу Пугачеву сняли в Планетарии в реальном виде
Фанаты поразились виду Примадонны без фотошопа. В последние годы Алла Пугачева стала выглядеть моложе и краше, чем раньше.
7Дней.ру вчера в 09:30
Политика
Выступление российской делегации в ПАСЕ попытались сорвать
Выступление главы российской делегации Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) было прервано выкриками активиста о «террористической» России.
Телеканал 360° вчера в 12:25
Энергетика
Глава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL
Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.
РИА Новости вчера в 02:22
Политика
Зеленский встретился с Лукашенко
Газета.Ru 04:13
Политика
В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Российская газета вчера в 10:49
Политика
Дипломаты США подталкивали Киев к расследованию дела Байдена
Высокопоставленные американские дипломаты призвали новоизбранного президента Украины провести расследование, связанное с семьей Джозефа Байдена, одного из ведущих конкурентов Дональда Трампа на грядущих выборах, в обмен на потенциальный визит в Вашингтон и встречу с американским президентом.
Военное обозрение 07:30
Гаджеты
Компания Apple увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса
Компания Apple на 10 процентов увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса. Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.
Политика Сегодня 03:14
Политика
Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России
Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.
РИА Новости 06:19
Экономика
Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:36
Армия и оружие
США хотят провести масштабные учения НАТО в Европе
Русская Планета вчера в 08:07
Происшествия
Между сотрудниками ФСИН Ингушетии произошла перестрелка
В Ингушетии в районе села Яндаре произошла перестрелка между сотрудниками федеральной службы исполнения наказания.
Российская газета 05:14
Политика
Путин прибыл в Тамань, где посетит крупный частный порт
РИА Новости 07:35
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Недвижимость
Минстрой назвал стоимость проектного финансирования для застройщиков
Стоимость проектного финансирования для застройщиков жилья составляет сегодня 6,9%. Об этом сообщил заместитель главы Минстроя России Никита Стасишин, передает «РИА Недвижимость».
РБК 07:15
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер (22) недавно рассталась с рэпером Трэвисом Скоттом (28).
Lisa.ru вчера в 13:30
Общество
Елена Малышева предложила увеличить пенсионный возраст
Телеканал 360° вчера в 04:21
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58
Шоу-бизнес
После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало половину лица
Половину лица актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», парализовало на фоне стресса, вызванного скандалом вокруг ее задержания сотрудниками ГИБДД.
iReactor вчера в 15:32
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском вчера в 12:28
Хоккей
СКА переподписал контракт с Антоном Беловым
Прежний контракт Белова с клубом был рассчитан до 2021 года. Он защищает цвета СКА с 2014 года, в нынешнем сезоне не провёл ни одного матча.
Чемпионат 07:33
Общество
Анджелина Джоли воссоединилась с покинувшим ее сыном
Мэддокс, как и старшая приемная дочка актрисы — Захара — пришел поддержать свою маму на важном для нее мероприятии.
7Дней.ру 07:30
Общество
В протечке воды на петербургской станции метро обвинили уборщиков
Как оказалось, уборщики, наводившие порядок перед торжественным открытием станции, слили воду не туда, куда положено.
Российская газета 07:08
Игры
NVIDIA запустила игровой потоковый сервис GeForce Now в России
Россия стала первой страной, в которой NVIDIA запустила свой игровой сервис GeForce Now.
ITZine.ru вчера в 23:28
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Шоу-бизнес
Топалов эмоционально поздравил Тодоренко с победой на «ТЭФИ»
Влад Топалов эмоционально поздравил супругу и ведущую Регину Тодоренко с выигранной статуэткой «ТЭФИ».
Телепрограмма вчера в 07:00