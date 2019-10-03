В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 1:2.

Экономика Пенсии россиян отберут на строительство дорог Российский эмигрант пояснил, зачем власти страны повысили пенсионный возраст и куда пойдут накопления россиян на «старую» пенсию.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в выходные в Москве ожидается мокрый снег.

Политика Депутат Рады сообщил о прекращении поставок угля с России на Украину Депутат украинского парламент Волынец утверждает, что Россия перекрыла поставки энергетического угля на Украину через Белоруссию.

Армия и оружие Парад в честь 70-летия образования КНР начался в Пекине Председатель КНР Си Цзиньпин дал приказ начать военный парад в ознаменование 70-летия образования народной республики, передает телеканал «Якутия 24».

Гаджеты В России представили необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp Компания HMD Global запустила официальные продажи в России нового кнопочного телефона Nokia 2720 Flip.

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Происшествия Томич застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой Житель Томска застрелил директора и бухгалтера небольшой компании, после чего свел счеты с жизнью, сообщило региональное управление СКР.

Политика Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.

Автоспорт В Санкт-Петербурге в 2020 году состоится этап гонки DTM В следующем году Россия примет легендарные автомобильные гонки немецкой серии DTM.

Политика Facebook помогает ФБР вербовать шпионов в России Федеральное бюро расследований США (ФБР), предпринимая попытки вмешательства во внутренние дела России, распространили в соцсети Facebook рекламу, которая призывает русскоязычных пользователей сотрудничать с американскими спецслужбами.

Политика Все русскоязычные школы на Украине переведут на мову Русскоязычные школы перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года.

Кино Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены» В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».

Общество В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск В США бездомная россиянка, прославившаяся исполнением оперной арии в метро, может начать карьеру в шоу-бизнесе.

Авто Porsche выпустила юбилейную версию Panamera За производительность Panamera 10 Years Edition по-прежнему отвечает 3,0-литровый турбированный V6 мощностью 330 л.с. Гибридная силовая установка модели 4 E-Hybrid состоит из 2,9-литрового V6 с двойным турбонаддувом и электромотора, суммарная отдача которых составляет 457 л.с. К сожалению, юбилейный пакет недоступен для версий с V8, например, GTS.

Космос НАСА намерено купить у России места на «Союзах» для полетов к МКС НАСА ведет переговоры с российской корпорацией Роскосмос относительно приобретения новых мест на кораблях "Союз" для доставки астронавтов на МКС в 2020 году.

Армия и оружие В Сирии испытали российскую С-500 Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.

Шоу-бизнес У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк появится на ТВ Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.

Политика Путин выступил на заседании клуба «Валдай» В Сочи прошло пленарное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", в нем принял участие Владимир Путин.

Авто Объявлены цены и комплектации нового Toyota RAV4 в России В России стартовал приём заказов на кроссовер Toyota RAV4 нового поколения.

Политика МИД Украины анонсировал новый обмен заключенными По словам министра, новый обмен удерживаемыми лицами Украины с другой страной запланирован на следующей неделе.

Происшествия Самолет МС-21 сломался во время испытательного полета Во время испытательного полета самолета МС-21 возникла техническая неисправность. Проблема связана с работой стойки шасси.

Политика Госдума переедет в Дом союзов по поручению Путина Президент России Владимир Путин поручил предоставить временное размещение Государственной думы, а также обеспечивающих ее деятельность подразделений в Доме союзов.