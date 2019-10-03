Футбол
Вести.Ru«Краснодар» в матче Лиги Европы уступил «Хетафе»
В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 1:2.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 20:36, Ашберн
Экономика
Пенсии россиян отберут на строительство дорог
Российский эмигрант пояснил, зачем власти страны повысили пенсионный возраст и куда пойдут накопления россиян на «старую» пенсию.
Deita.ru вчера в 22:15
Спорт
Шкуренев занял четвертое место в десятиборье на чемпионате мира
Спорт-Экспресс 17:45
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в выходные в Москве ожидается мокрый снег.
RT на русском 06:53
Политика
Депутат Рады сообщил о прекращении поставок угля с России на Украину
Депутат украинского парламент Волынец утверждает, что Россия перекрыла поставки энергетического угля на Украину через Белоруссию.
ИА Новороссия 16:06
Армия и оружие
Парад в честь 70-летия образования КНР начался в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин дал приказ начать военный парад в ознаменование 70-летия образования народной республики, передает телеканал «Якутия 24».
Якутия 24 30 сентября в 22:48
Гаджеты
В России представили необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp
Компания HMD Global запустила официальные продажи в России нового кнопочного телефона Nokia 2720 Flip.
UfacityNews.ru 01:06
Культура
Шоумен Михаил Галустян переходит на телеканал СТС
Давыдов.Индекс вчера в 02:21
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском 19:57
Происшествия
Томич застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой
Житель Томска застрелил директора и бухгалтера небольшой компании, после чего свел счеты с жизнью, сообщило региональное управление СКР.
Вести.Ru 09:21
Политика
Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.
RT на русском 18:15
Автоспорт
В Санкт-Петербурге в 2020 году состоится этап гонки DTM
В следующем году Россия примет легендарные автомобильные гонки немецкой серии DTM.
Inc-news.ru 14:17
Политика
Facebook помогает ФБР вербовать шпионов в России
Федеральное бюро расследований США (ФБР), предпринимая попытки вмешательства во внутренние дела России, распространили в соцсети Facebook рекламу, которая призывает русскоязычных пользователей сотрудничать с американскими спецслужбами.
Слово и Дело 07:16
Политика
Все русскоязычные школы на Украине переведут на мову
Русскоязычные школы перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года.
Lenta.ru 19:20
Кино
Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»
В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Профиль вчера в 13:21
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
В США бездомная россиянка, прославившаяся исполнением оперной арии в метро, может начать карьеру в шоу-бизнесе.
Российская газета 04:58
Авто
Porsche выпустила юбилейную версию Panamera
За производительность Panamera 10 Years Edition по-прежнему отвечает 3,0-литровый турбированный V6 мощностью 330 л.с. Гибридная силовая установка модели 4 E-Hybrid состоит из 2,9-литрового V6 с двойным турбонаддувом и электромотора, суммарная отдача которых составляет 457 л.с. К сожалению, юбилейный пакет недоступен для версий с V8, например, GTS.
32CARS.ru вчера в 00:57
Космос
НАСА намерено купить у России места на «Союзах» для полетов к МКС
НАСА ведет переговоры с российской корпорацией Роскосмос относительно приобретения новых мест на кораблях "Союз" для доставки астронавтов на МКС в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 01:51
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru 01 октября в 21:13
Шоу-бизнес
У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками
Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Газета.Ru 20:04
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк появится на ТВ
Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.
Наша версия вчера в 10:48
Политика
Путин выступил на заседании клуба «Валдай»
В Сочи прошло пленарное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", в нем принял участие Владимир Путин.
РИА Новости 14:05
Авто
Объявлены цены и комплектации нового Toyota RAV4 в России
В России стартовал приём заказов на кроссовер Toyota RAV4 нового поколения.
За рулем Кубань 01 октября в 05:08
Политика
МИД Украины анонсировал новый обмен заключенными
По словам министра, новый обмен удерживаемыми лицами Украины с другой страной запланирован на следующей неделе.
Газета.Ru 16:39
Происшествия
Самолет МС-21 сломался во время испытательного полета
Во время испытательного полета самолета МС-21 возникла техническая неисправность. Проблема связана с работой стойки шасси.
Коммерсантъ 05:06
Политика
Госдума переедет в Дом союзов по поручению Путина
Президент России Владимир Путин поручил предоставить временное размещение Государственной думы, а также обеспечивающих ее деятельность подразделений в Доме союзов.
Газета.Ru 11:48
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18