Футбол

Вести.RuВести.Ru«Краснодар» в матче Лиги Европы уступил «Хетафе»

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 1:2.
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Как «Хетафе» обыграл «Краснодар» в Лиге Европы. ВИДЕО голов

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Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.
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Нетрезвая толпа попыталась прорваться на Хованское кладбище

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В Санкт-Петербурге в 2020 году состоится этап гонки DTM

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В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

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НАСА ведет переговоры с российской корпорацией Роскосмос относительно приобретения новых мест на кораблях "Союз" для доставки астронавтов на МКС в 2020 году.
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Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.
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Объявлены цены и комплектации нового Toyota RAV4 в России

В России стартовал приём заказов на кроссовер Toyota RAV4 нового поколения.
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МИД Украины анонсировал новый обмен заключенными

По словам министра, новый обмен удерживаемыми лицами Украины с другой страной запланирован на следующей неделе.
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