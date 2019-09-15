Футбол
Российская газета«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
|12′
Александр Соболев
Магомед Сулейманов
|16′
|34′
Дмитрий Кабутов
Руслан Камболов
|45′+2′
Кристоффер Ольссон
|48′
Александр Мартынович
|51′
Вандерсон Соуза
|57′
Руслан Камболов
Даниил Уткин
|61′
|61′
Дмитрий Комбаров
Антон Терехов
|66′
Александр Гацкан
Ари
|67′
|70′
Артем Тимофеев
Пол Антон
Ари
Иван Игнатьев
|70′
Урош Спайич
|74′
|75′
Пол Антон
|80′
Дмитрий Кабутов
Деян Радоньич
Тонни Триндаде де Вильена
|81′
Краснодар
Расстановка 4‑5‑1
39
Сафонов
6
Рамирес
4
Мартынович
5
Спайич
98
Петров
93
Сулейманов
52
Вильена
14
Ольссон
47
Уткин
10
Вандерсон
17
Игнатьев
1
Рыжиков
2
Полуяхтов
50
Карпов
3
Чернов
10
Терехов
9
Радоньич
28
Антон
17
Зиньковский
8
Гацкан
99
Канунников
7
Соболев
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Попытки же атаковать с помощью навесов по традиции кубанцам ничего не приносила. Пережив осаду черно-зеленых, "крылышки" едва снова не повели в счете - на 41-й минуте выстрел Соболева с линии штрафной Сафонов с громадным трудом достал в броске.
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