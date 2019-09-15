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Российская газетаРоссийская газета«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»

Краснодар — Крылья Советов
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
12′
Александр Соболев
Магомед Сулейманов
16′
34′
Дмитрий Кабутов
Руслан Камболов
45′+2′
Кристоффер Ольссон
48′
Александр Мартынович
51′
Вандерсон Соуза
57′
Руслан Камболов
Даниил Уткин
61′
61′
Дмитрий Комбаров
Антон Терехов
66′
Александр Гацкан
Ари
67′
70′
Артем Тимофеев
Пол Антон
Ари
Иван Игнатьев
70′
Урош Спайич
74′
75′
Пол Антон
80′
Дмитрий Кабутов
Деян Радоньич
Тонни Триндаде де Вильена
81′
Пережив осаду черно-зеленых, "крылышки" едва снова не повели в счете - на 41-й минуте выстрел Соболева с линии штрафной Сафонов с громадным трудом достал в броске. А уже в добавленное к первому тайму время Зиньковский из пределов штрафной пробил по воротам, и мяч задел руку краснодарца Камболова.
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