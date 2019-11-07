Третий мяч на 93-й минуте забил нападающий Иван Игнатьев. Сразу после этого атаку турков результативным ударом завершил форвард Тони. 24 октября команды встречались в Турции, и тогда победу также одержал «Краснодар» — 2:0. Таким образом, российский клуб выиграл во втором матче подряд.

«Краснодар» выиграл второй матч подряд в Лиге Европы

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