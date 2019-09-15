РПЛ

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Краснодар — Крылья Советов
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
12′
Александр Соболев
Магомед Сулейманов
16′
34′
Дмитрий Кабутов
Руслан Камболов
45′+2′
Кристоффер Ольссон
48′
Александр Мартынович
51′
Вандерсон Соуза
57′
Руслан Камболов
Даниил Уткин
61′
61′
Дмитрий Комбаров
Антон Терехов
66′
Александр Гацкан
Ари
67′
70′
Артем Тимофеев
Пол Антон
Ари
Иван Игнатьев
70′
Урош Спайич
74′
75′
Пол Антон
80′
Дмитрий Кабутов
Деян Радоньич
Тонни Триндаде де Вильена
81′
В матче девятого тура Российской премьер-лиги «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и возглавил турнирную таблицу чемпионата России. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу кубанского клуба, причем краснодарцы одержали волевую победу, проигрывая уже на 12-й минуте.
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