В матче девятого тура Российской премьер-лиги «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и возглавил турнирную таблицу чемпионата России. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу кубанского клуба, причем краснодарцы одержали волевую победу, проигрывая уже на 12-й минуте.

«Краснодар» вышел на первое место в РПЛ

Финансы Рубль резко подорожал на новостях о росте цен на нефть Рубль резко подорожал на открытии торгов на Московской бирже в понедельник.

Космос Российские космонавты могут получить огнестрельное оружие В состав аварийного запаса российских космонавтов могут вернуть огнестрельное оружие, передает РИА "Новости" со ссылкой на "Роскосмос".

Шоу-бизнес В сети обсуждают свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова Катафалки, кареты, тосты от политиков, танцы невесты в нижнем белье — в сети бурно обсуждают свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова.

Авто Россияне пересаживаются на китайские кроссоверы Благодаря чему растут продажи таких автомобилей Китайские кроссоверы завоевывают российский рынок: внедорожники из КНР стали рекордсменами по темпам роста продаж.

Политика В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.

Происшествия У станции московского метро «Тимирязевская» произошла стрельба В Москве у станции метро «Тимирязевская» неизвестный открыл стрельбу. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Экономика ЦБ предупредил о рисках запуска ICO Facebook и Telegram Мошенники могут воспользоваться запуском ICO Facebook и Telegram для продажи фальшивых криптовалют этих компаний, заявил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.

Культура Петра Мамонова выписали из больницы после операции на сердце Советского, российского музыканта и актера Петра Мамонова, перенесшего после инфаркта еще одну операцию, выписали из больницы.

Происшествия При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Политика Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".

Происшествия На Украине живущая на свалке 12-летняя девочка родила ребенка На свалке в украинском городе Ровно нашли беременную 12-летнюю цыганскую девочку, сообщает "Обозреватель".

Здоровье Врачи: этот убийца сердца и сосудов есть в каждом доме Канадские ученые забили тревогу: чрезмерное употребление соли может оказывать отрицательное воздействие на сердце и сосуды.

Общество Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле» Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.

Авто Стала известна дата дебюта нового Toyota Land Cruiser 300 В сентябре 2007 года Toyota представила Land Cruiser 200, то есть поколение внедорожника уже существует неприлично долго по меркам современных реалий автопрома.

Гаджеты Новая уязвимость в SIM-картах позволяет следить за пользователями Специалисты по кибербезопасности обнаружили критическую уязвимость, которая позволяет злоумышленникам взламывать смартфоны и шпионить за их хозяевами.

Происшествия Насильник четыре дня удерживал школьницу в квартире в Москве Мужчина похитил 13-летнюю школьницу в Москве и четыре дня удерживал ее в квартире на юго-востоке города.

Кино Железный человек появится в новом фильме Marvel «Черная вдова» Согласно информации Comic Book, в фильме Marvel «Чёрная вдова» может быть несколько эпизодов с Дауни-младшим и Железным человеком, несмотря на то, что гибель последнего видели в последней части «Мстителей».

Авто Chery Tiggo 4 получил новую комплектацию в России Кроссоверы Tiggo 4 в комплектации Cosmo ожидаются в салонах официальных дилеров Chery в октябре 2019 года.

Политика Чемезов опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина «Политбюро 2.0» политологи называют неформальную структуру принятия решений окружением президента Владимира Путина и считают его самым влиятельным неформальным политическим институтом в России.

Общество С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.

Экономика В Госдуме прогнозируют провокации из-за интеграции России и Белоруссии Как сообщало ранее ИА REGNUM, программа экономической интеграции России и Белоруссии рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.