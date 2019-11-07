Футбол

MetaratingsMetaratings«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами

«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами: Кайо, Рамиресом, Фьолусоном и Намли. Такая обширная распродажа связана с новым лимитом на иностранцев в РПЛ.
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с чего всё началось

«Краснодар» планирует зимой расстаться с четырьмя легионерами

Как стало известно «Чемпионату», «Краснодар» определился со списком футболистов, с которыми постарается расстаться в зимнее трансферное окно.
Чемпионатвчера в 17:41

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«Краснодар» планирует зимой расстаться с четырьмя легионерами

Чемпионатвчера в 17:41

«Краснодар» хочет зимой отпустить в другие клубы Рамиреса, Намли, Кайо и Фьолусона

Бомбардир.рувчера в 17:42

«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами

Metaratingsвчера в 17:33

«Краснодар» зимой собирается расстаться с 4 легионерами

Soccer.ruвчера в 19:04

«Краснодар» расстанется зимой с четырьмя легионерами

Газета.Ruвчера в 20:17

«Краснодар» намерен продать четырех легионеров зимой

Sport24.ru03:17

«Краснодар» хочет продать Намли, Рамиреса, Кайо и Фьолусона зимой («Чемпионат»)

Sports.ru05:46
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