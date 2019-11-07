Как стало известно «Чемпионату», «Краснодар» определился со списком футболистов, с которыми постарается расстаться в зимнее трансферное окно.

с чего всё началось

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