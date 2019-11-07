Футбол

MetaratingsMetaratings«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами

«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами: Кайо, Рамиресом, Фьолусоном и Намли. Такая обширная распродажа связана с новым лимитом на иностранцев в РПЛ.
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с чего всё началось

«Краснодар» планирует зимой расстаться с четырьмя легионерами

Как стало известно «Чемпионату», «Краснодар» определился со списком футболистов, с которыми постарается расстаться в зимнее трансферное окно.
Чемпионатвчера в 17:41

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«Краснодар» планирует зимой расстаться с четырьмя легионерами

Чемпионатвчера в 17:41

«Краснодар» хочет зимой отпустить в другие клубы Рамиреса, Намли, Кайо и Фьолусона

Бомбардир.рувчера в 17:42

«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами

Metaratingsвчера в 17:33

«Краснодар» зимой собирается расстаться с 4 легионерами

Soccer.ruвчера в 19:04

«Краснодар» расстанется зимой с четырьмя легионерами

Газета.Ruвчера в 20:17

«Краснодар» намерен продать четырех легионеров зимой

Sport24.ru03:17

«Краснодар» хочет продать Намли, Рамиреса, Кайо и Фьолусона зимой («Чемпионат»)

Sports.ru05:46
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 08:14, Ашберн
Гаджеты

Xiaomi представила первые умные часы

РИАМО 05 ноября в 13:12
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения в России

В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости 02:13
Армия и оружие

Израиль признал помощь сирийским курдам

Израиль помогает сирийским курдам, чтобы заполнить пустоту, оставленную уходящими американскими войсками, заявили израильские власти.
Военное обозрение 03:02
Экономика

Силуанов допустил инвестиции из ФНБ в небольшие региональные проекты

Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть использованы для инвестиций в небольшие региональные проекты для развития экономики субъектов РФ, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на форуме «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее», передает корреспондент РБК.
РБК 05:39
Армия и оружие

Шойгу проинспектировал войска Центрального военного округа

Министр обороны Сергей Шойгу во время поездки в войска Центрального военного округа проинспектировал в четверг дислоцированную в Туве горную бригаду, в месте дислокации которой завершается строительство нового военного городка.
ТАСС вчера в 22:56
Кино

Джеймс Дин «снимется» в кино спустя 65 лет после смерти

Голливудский актер Джеймс Дин, умерший 65 лет назад, появится в фильме «В поисках Джека».
Известия 06:10
Культура

Заслуженный артист России Александр Купцов умер после спектакля

Умер заслуженный артист России Александр Купцов. Информация об этом появилась на странице Казанского театра юного зрителя во «ВКонтакте».
Lenta.ru 06:38
Общество

Госдума одобрила запрет на продажу смартфонов без российского ПО

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, который обязывает с июля следующего года предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на отдельные виды устройств.
ТВ Центр 05 ноября в 07:42
Авто

Объявили цены на обновлённый кроссовер Honda CR-V

Топовая версия обновлённого Honda CR-V будет иметь систему полного привода и обойдётся американским покупателям в стартовые 35 тыс. 845 долларов, что составляет 2,27 млн рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 00:26
Футбол

Mundo Deportivo: Кадыров не слишком уважает права человека

Журналистка Mundo Deportivo Манель Элиас рассказала о своём видении футбола в России.
Metaratings 08:03
Авто

BYD и Toyota создадут СП по разработке электромобилей

REUTERS / Aly Song Совместное предприятие с равной долей участия партнёров и штаб-квартирой в Китае будет создано в следующем году.
3DNews 07:21
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Общество

Глава Комитета солдатских матерей отказалась уходить в отставку

Газета.Ru 07:31
Экономика

ФАС проверит сообщения о росте цен на гречку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит информацию о росте цен на гречку в России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анну Мирочиненко.
Ведомости 07:17
Происшествия

Якутского пилота обвинили в передаче управления самолетом подруге

Газета.Ru 07:52
Происшествия

СК возбудил дело об отравлении в поезде почти 30 детей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после отравления почти 30 детей в поезде, следовавшего из Минеральных Вод в Москву.
Газета.Ru 04:31
Шоу-бизнес

Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала

Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.
Комсомольская правда вчера в 09:38
Происшествия

Автобус протаранил здание торгового центра в Москве

Lenta.ru 06:47
Политика

В Кремле не обсуждали идею ремонта ветхих домов за счет жителей

Предложение о ремонте ветхих домов за счет средств жильцов не обсуждалось в администрации президента РФ.
REGNUM 07:38
Шоу-бизнес

6-летняя дочь Пугачевой и Галкина выпустила свою книжку

Лиза выпускает книги, сама придумывает, сами пишет, сама склеивает и сшивает.
Wday.ru 06:39
Футбол

Джорджевич успешно перенес операцию

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич успешно перенес операцию, информирует пресс-служба клуба.
Спорт-Экспресс 06:16
Футбол

Защитник «Краснодара» высказался о работе Кононова в «Спартаке»

Защитник "Краснодара" Сергей Петров высказался о работе российского специалиста Олега Кононова в московском "Спартаке", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 07:33
Происшествия

Либертарианец Светов стал свидетелем по делу о развратных действиях

Дело, по которому либертарианца Михаила Светова задержали и допрашивали в СКР, возбуждено по статье 135 УК (развратные действия), сообщил его пресс-секретарь Александр Гуд.
Интерфакс 06:40
Шоу-бизнес

Валерия Гай Германика родила третьего ребенка

Режиссер Валерия Гай Германика снова стала мамой. Она не стала называть пол новорожденного, но поклонники предположили, что это мальчик.
StarHit.ru 05:00
Происшествия

В Хакасии начальника пожарной части обвинили в поджоге домов

Коммерсантъ 06:19
Авто

Российский авторынок в октябре резко упал

Российская газета 08:00
Политика

Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Общество

Жаров предложил наказывать за покупку украденных персональных данных

Роскомнадзор планирует ввести наказания не только за незаконное распространение персональных данных, но и за их покупку и последующее использование.
РБК 04:34
Политика

Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Европе больше не могут рассчитывать на то, что США будут защищать союзников по НАТО.
РИА Новости 07:33
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«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» иски на $22 миллиарда

Коболев на своей странице в facebook заявил, что Россия предложила "Нафтогазу" "обнулить" почти $3 миллиарда по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на $12 миллиардов.
Pravda.Ru 05 ноября в 10:18
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