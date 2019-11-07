Футбол
Metaratings«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами
«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами: Кайо, Рамиресом, Фьолусоном и Намли. Такая обширная распродажа связана с новым лимитом на иностранцев в РПЛ.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», «Краснодар» определился со списком футболистов, с которыми постарается расстаться в зимнее трансферное окно.Чемпионатвчера в 17:41
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«Краснодар» хочет зимой отпустить в другие клубы Рамиреса, Намли, Кайо и Фьолусона
Бомбардир.рувчера в 17:42
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Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Футбол
Бывший игрок «Трабзонспора»: «Сегодняшняя команда серьезно уступает „Краснодару“ по именам»
Бывший полузащитник «Трабзонспора» Бурак Колот поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Краснодаром», отметив, что турецкий клуб уступает «горожанам» по именам.
Sport24.ru 06:33
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения в России
В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости 02:13
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Общество
На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года
Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
Армия и оружие
В ДНР заявили о попытке провокации у Петровского в Донбассе
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о попытке провокации в районе разведения сил и средств на участке у населенного пункта Петровское.
РИА Новости 06:31
Политика
На Украине завели дело после драки Ляшко с депутатом Зеленского
В Киевской области полиция возбудила уголовное дело по факту конфликта лидера Радикальной партии Олега Ляшко и депутата Андрея Геруса от президентской фракции "Слуга народа".
Московский Комсомолец 06:13
Авто
У Toyota появился кроссовер за миллион рублей
Компактной кроссовер позиционируется ниже C-HR и ценник у него соответствующий: от 1,6 миллиона иен.
Motor 05 ноября в 04:56
Происшествия
Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве
Бывший первый замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве.
RT на русском 05:56
Происшествия
В Уфе при пожаре в девятиэтажке пострадали 11 человек
Российская газета 05:24
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa 05 ноября в 23:13
Культура
Вышел документальный фильм про Децла от Романа Супера
Журналист Роман Супер выпустил первую серию документального фильма о Кирилле Толмацком, известном как рэпер Децл.
News.ru 04:20
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк сделала заявление о сборе денег на лечение актрисы
Родные Заворотнюк обратили внимание, что ранее появившееся сообщение, что все средства с ледового шоу Татьяны Навки, в котором принимает участие супруг Анастасии фигурист Петр Чернышев, пойдут на лечение актрисы, не соответствуют действительности.
Слово и Дело 03:24
Футбол
«Локомотив» сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Московский "Локомотив" смог сохранить шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, несмотря на поражение в матче с туринским "Ювентусом".
Газета.Ru вчера в 22:39
Общество
Комитет солдатских матерей отправил в отставку своего председателя
Комитет солдатских матерей России отправил в отставку председателя Флеру Салиховскую.
РБК 06:37
Происшествия
Облившему себя и пристава бензином россиянину сократили часть долга
Сумма долга супругов из Нижнего Тагила Дмитрия Кашина и Веры Брыловой после нападения с бензином на пристава была пересчитана и сокращена на три миллиона рублей — с 25 до 22 миллионов, сообщает URA.RU.
Lenta.ru 04:57
Кино
Джеймс Дин «снимется» в кино спустя 65 лет после смерти
Голливудский актер Джеймс Дин, умерший 65 лет назад, появится в фильме «В поисках Джека».
Известия 06:10
Хоккей
Новую хоккейную арену в Омске откроют в сентябре 2022 года
На открытии Центрального спортивного комплекса хоккейной академии «Авангард» в Омске, которая прошло в дни XVI форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов сообщил - планируется, что сезон 2022-23 годов «ястребы» проведут в Омске.
КП - Омск 06:13
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия 05 ноября в 07:41
Игры
В ноябре Hitman 2 празднует годовщину
Студия IO International готовится отметить первую годовщину своего боевика Hitman 2: игра вышла на РС и консолях 13 ноября 2018 года.
Игромания.ру вчера в 12:25
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru вчера в 08:35
Финансы
Индекс Мосбиржи перешагнул за 3000 пунктов
24 октября индекс Мосбиржи впервые за несколько месяцев обновил исторический максимум – на тот момент 2 877,05 пункта.
Ведомости 06:17
Спорт
Стадион «Казань Арена» переименуют
Отныне спортивный объект будет называться «Ак Барс Банк Арена» На стадионе «Казань Арена» сегодня прошло подписание соглашения между Ак Барс Банком и стадионом «Казань Арена» о долгосрочном стратегическом партнёрстве.
Казань24 02:31
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала об обнаруженной у дочери опухоли
Лариса Гузеева прокомментировала новость об опухоли, обнаруженной у ее дочери Ольги Бухаровой. Ее слова приводит Teleprogramma.
Москва-Баку.ru 06:35
Космос
Китай задумывается об экономической зоне Земля-Луна
ГЛАС.RU 05 ноября в 05:33
Общество
Задержан экс-глава подмосковной Истры Андрей Вихарев
Задержан бывший глава подмосковного города Истра Андрей Вихарев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в правоохранительных органах.
Газета.Ru 06:01