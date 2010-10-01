Общество
Живая КубаньКраснодарские коммунисты проведут 15 марта пикет
Ранее "Живая Кубань" сообщала, что Александр Сафронов считает, что патриотизм существует только в телевизоре.
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Политика
Власти России рассматривают возможность закрытия границ
Власти России рассматривают вариант фактически полного закрытия государственных границ.
Экономика
Фондовые биржи США показали рекордное падение за 33 года
Американский фондовый индекс Dow Jones на закрытии торгов в понедельник, 16 марта, рухнул на 3 тыс. пунктов (13%).
Политика
Кремль рассчитывает на понимание Белоруссии после закрытия границы
В Кремле надеются, что Минск с пониманием отнесется к мерам, принимаемым Москвой в рамках борьбы с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93.
Политика
Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию
В заключении (.pdf) говорится, что КС пришел к заключению, что порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции РФ.
Политика
Зеленский не исключил введения на Украине режима ЧП из-за COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил введения при необходимости режима черезвычайного положения на территории страны из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Футбол
Испанский тренер умер от коронавируса в возрасте 21 года
Тренер юношеского клуба "Атлетико Портада Альта" Франсиско Гарсия умер в возрасте 21 года из-за коронавируса, сообщает Marca.
Происшествия
В Черновцах скончалась пациентка с подозрением на коронавирус
В украинских Черновцах в больнице умерла женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус.
Футбол
«Тамбов» обыграл «Крылья Советов» в матче 22-го тура РПЛ
Финансы
Bloomberg прогнозирует доллар по 97 рублей
Отмечается, что с 19 февраля доллар уже вырос на 18% по отношению к рублю.
Интернет
В Windows 10 после обновления замечена полноэкранная реклама
К настоящему времени не определено, какие действия приводят к появлению полноэкранной рекламы.
Общество
Судно проекта «Морской старт» прибыло из США в Приморье
Отправившееся из США в конце февраля сборочно-командное судно плавучего космодрома "Морской старт" прибыло в порт Славянка в Приморье, это следует из информации на специализированном сайте мониторинга движения судов marinetraffic.com.
Общество
С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически
Внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий введение с 2021 года беззаявительного механизма назначения пенсий, намерен Минтруд России.
Транспорт
На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро
Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Авто
Новый VW ID.1 готовит компания «Volkswagen»
Еще в конце 2019 года немецкий концерн объявил о намерениях выпустить 75 электрических авто и 60 машин на гибридной тяге к 2029 году.
Общество
«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири»
"Газпром" остановил газопровод "Сила Сибири". Об этом сообщает Управление информации газового холдинга.
Политика
ЕС ввел месячный запрет на все поездки на свою территорию
Несколько часов назад стало известно о введении 30-дневного запрета на посещение территории всех стран альянса для граждан других государств.
Финансы
На открытии торгов курсы доллара и евро потеряли больше рубля
В воскресенье, 15 марта, стало известно о том, что на открытии торгов курсы доллара и евро потеряли больше рубля.
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным для просмотра на карантине
Фильм "Заражение" стал самой популярной лентой по онлайн-просмотрам у сидящих на карантине.
Происшествия
Спаливший 8-квартирный дом мужчина пойдёт под суд в Забайкалье
Мужчина из села Дунаево Сретенского района Забайкальского края, случайно уничтоживший огнём 8-квартирный дом, предстанет перед судом.
Политика
NYT: Байден победил на первичных выборах в штате Вашингтон
Бывший вице-президент США Джозеф Байден гарантировал себе победу на первичных выборах (праймериз) демократов, состоявшихся 10 марта в штате Вашингтон.
Политика
Прокуроры в США просят прекратить дело против «Конкорда»
Американские прокуроры по делу против российской компании «Конкорд менеджмент» о «вмешательстве в выборы в США» просят суд прекратить дело, говорится в ходатайстве прокуроров по делу.
Экономика
Приостановлено вхождение Saudi Aramco в капитал российского «Новомета»
РФПИ и Saudi Aramco приостановили переговоры о первой инвестиции в Россию. Речь идет о покупке 30,76% нефтесервисной компании "Новомет".
Политика
Трамп заявил о продлении пандемии коронавируса в США до августа
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, закончится в его стране в июле-августе.
Хоккей
«Сибирь» планирует играть матчи плей-офф КХЛ с «Барысом» в Нур-Султане
Пресс-служба "Сибири" сообщила, что клуб примет участие в матчах 1/2 финала восточной конференции КХЛ с "Барысом".
Армия и оружие
Турция допустила силовую зачистку трассы в Идлибе
Турция прикладывает все усилия, чтобы очистить трассу М4 в сирийской провинции Идлиб от террористических группировок и боевиков оппозиции, а также создать зону безопасности по обеим сторонам от дороги.
Армия и оружие
При обстреле военной базы Эт-Таджи в Ираке пострадали пятеро военных
Здоровье
В ВОЗ назвали причины высокой смертности от коронавируса в Италии
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала причины такой статистики, пишет «Царьград».