Общество

Живая КубаньЖивая КубаньКраснодарские коммунисты проведут 15 марта пикет

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Ранее "Живая Кубань" сообщала, что Александр Сафронов считает, что патриотизм существует только в телевизоре.
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Краснодарцы поддержали коммунистов

Живая Кубаньвчера в 11:08

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