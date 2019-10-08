Здоровье
Газета.RuКраснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу городской специализированной клиники лазерной фотодинамической терапии.
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Здоровье
Передвижные стоматологические кабинеты появились в Сахалинской области
Власти Сахалинской области в ходе реализации национального проекта "Здравоохранение" закупили в этом году 10 современных передвижных стоматологий.
Будущее России. Национальные проекты 04:08
Недвижимость
Новостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Известия вчера в 18:10
Политика
Песков прокомментировал заявление Лукашенко о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 октября прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ситуация в Донбассе — конфликт России и Украины.
Известия 10:42
Кино
Вселенную «Матрицы» расширят двумя новыми фильмами
Компания Warner Bros. занимается разработкой двух новых фильмов по вселенной "Матрицы".
Газета Metro вчера в 05:11
Кино
В столице завершен Comic Con Russia 2019
Завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, который проходил с 3 по 6 октября в "Крокус Экспо".
Molnet.ru вчера в 04:25
Футбол
Памятник футболисту Ибрагимовичу открыли в шведском Мальмё
Памятник футболисту Златану Ибрагимовичу открыли в его родном городе Мальмё на юге Швеции, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 12:11
Культура
Виктория Подлесная стала руководителем агентства по делам молодёжи
Виктория Подлесная назначена руководителем агентства по делам молодёжи.
Аргументы и Факты - Камчатка 00:57
Происшествия
ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории США
В США назвали "самого продуктивного" серийного убийцу - это 79-летний Сэмюэль Литтл, который признался в 93 преступлениях.
Российская газета 19:17
Здоровье
Скворцова: каждая ЦРБ должна иметь не менее двух машин для перевозки пациентов
Каждая центральная районная больница в России должна быть обеспечена не менее чем двумя автомобилями для перевозки пациентов, сообщила в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на VII съезде Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".
ТАСС вчера в 11:11
Армия и оружие
В США опубликовали план по сдерживанию России в Черном море
Американский аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, в котором представлена стратегия безопасности в Черном море.
Известия вчера в 04:19
Общество
Из онкоцентра Блохина могут уволиться около 50 медсестер
Рыков отметил, что многие врачи также в настоящее время решают, что им делать, поскольку зарплаты медперсонала в последние месяцы составляли около 3-5 тыс. руб.
Газета.Ru вчера в 12:19
Политика
Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос ФБР
Газета.Ru 03:46
Происшествия
На Сахалине семья полицейских задержала подозреваемого в убийстве
Вечером 4 октября в дежурную часть полиции Корсакова поступило сообщение о том, что в Озерском в одном из жилых домов по улице Центральной произошла драка с убийством.
АСТВ 19:46
Фигурное катание
Авербух рассказал о гонорарах фигуристов и о бюджетах ледовых шоу
РИАМО – 7 окт. Организация ледовых шоу — очень сложный бизнес, который требует больших затрат, с годами их стоимость все сильнее возрастает, сообщил фигурист и создатель шоу Илья Авербух.
РИАМО вчера в 11:24
Игры
Star Wars Jedi: Fallen Order — Системные требования
Да пребудут с вами 32 ГБ ОЗУ До релиза экшена Star Wars Jedi: Fallen Order от студии Respawn и компании EA остается чуть более месяца.
Srnsk 08:10
Общество
Каменное сердце: эти знаки Зодиака не умеют любить
Недоверчивые и умные Скорпионы абсолютно не умеют жертвовать своими интересами в угоду интересов партнера и во всем ищут личную выгоду.
SM News вчера в 09:40
Происшествия
В Чите продлили арест подозреваемому в расчленении девушки
Из-за общественного резонанса дело поручили следователям по особо важным делам В Чите 8 октября следователи обратились в суд с ходатайством о продлении срока задержания подозреваемого в жестоком убийстве с целью проведения дополнительных следственных действий.
Байкал-Daily 05:49
Авто
В России сократились продажи новых легковых автомобилей
Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в прошлом месяце снизились на 0,2%, до 157 129 единиц.
UfacityNews.ru вчера в 02:48
Политика
Москва поставила Киеву условия по транзиту российского газа
Ранее о возможности продлить на год контракт на прокачку нашего голубого топлива в Старый Свет через ГТС Украины сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках форума "Российская энергетическая неделя".
Утро.ru 12:05
Футбол
Чемпион мира Швайнштайгер объявил о завершении карьеры
Экс-полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры.
РБК 11:16
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Кино
Съемки сериала о Началовой стартовали со скандала
Впервые слухи о съемках сериала, посвященному Началовой, появились еще в начале лета.
ФАН 16:12
Армия и оружие
СБУ тайно вывезла из ЛНР предателя-осведомителя из рядов Народной милиции
Контрразведка СБУ вывезла на подконтрольную Киеву территорию осведомителя из рядов Народной милиции ЛНР.
ИА Новороссия 05:33
Космос
Curiosity обнаружил на Марсе остатки древнего соленого озера
По мнению ученых, древний кратер Гейла напоминал современную область Альтиплано в Южной Америке, где потоки воды стекают с гор на засушливые плато и формируют озера.
МИР 24 09:36
Политика
Разговор Трампа с Зеленским окрестили «сумасшедшим и пугающим»
Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским был «сумасшедшим и пугающим», пишет The New York Times со ссылкой на источники в ЦРУ.
Lenta.ru 18:23
Культура
Третьяковка представляет всего Василия Поленова
The Art Newspaper Russia 04:33
Экономика
Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 06:22
Экономика
Минэк предложил увеличить налоги на малый бизнес с 2020 года
В Минэкономразвития выcтупили с пpедложением проиндeксировать кoэффициенты для рacчета нaлогов для малого бизнecа, в том числе единый нaлог на вмeненный дoxод (ЕНВД), нaлог на дoxоды физическиx лиц (НДФЛ), тopговый сбор и пaтент на 4,9% с 2020 года.
Известия вчера в 15:27