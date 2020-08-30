Краснодарский губернатор предложил закрыть горевший заповедник «Утриш»

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Губернатор поручил провести обследование пострадавшей территории и сообщил, что в понедельник обсудит с главой Минприроды России обеспечение режима максимального покоя заповедника. Ранее, 28 августа, пресс-служба заповедника «Утриш» сообщила, что он закрыт для посещения до 4 сентября.