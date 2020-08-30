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Известия

Краснодарский губернатор предложил закрыть горевший заповедник «Утриш»

Губернатор поручил провести обследование пострадавшей территории и сообщил, что в понедельник обсудит с главой Минприроды России обеспечение режима максимального покоя заповедника. Ранее, 28 августа, пресс-служба заповедника «Утриш» сообщила, что он закрыт для посещения до 4 сентября.В источнике
С чего всё началось
Администрация Краснодарского края

Краснодарский край выйдет в Минприроды РФ с предложением по сохранению и восстановлению Утриша

Площадь, пройденная огнем, затронула особо охраняемые природные территории федерального и регионального значения. Это и заповедник «Утриш», и краевой заказник «Большой Утриш».
Администрация Краснодарского краявчера в 11:25
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Губернатор Кубани намерен закрыть доступ к заповеднику «Утриш»

ИА Красная Весна10:27
Краснодарские известия

Власти Кубани направят в Минприроды России предложения по сохранению Утриша

Краснодарские известиявчера в 12:19
КП - Кубань

«Надо оставить реликтовый лес в покое»: Губернатор Кубани хочет запретить вход на Утриш

КП - Кубань03:59
Юга.ру

Власти Кубани предложат Минприроды РФ план по сохранению и восстановлению Утриша

Юга.ру03:38
Кубань 24

На Кубани власти запретят вход на территорию заповедника «Утриш»

Кубань 2403:31
Живая Кубань

Почему горел Утриш: разбирательство на федеральном канале

Живая Кубань05:08
Администрация Краснодарского края

Краснодарский край выйдет в Минприроды РФ с предложением по сохранению и восстановлению Утриша

Администрация Краснодарского краявчера в 11:25

Врач рассказала о пользе ношения бороды

Врач-дерматовенеролог высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Козлова в беседе с «АиФ» рассказала, как ношение бороды может поспособствовать защите здоровья человека.
Live2401:26
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Трамп оценил стоимость собственного автографа

Президент США Дональд Трамп сказал, что если продать его автограф на eBay, можно получить $10 тыс. Об этом, как передает издание Daily Beast, он сказал после круглого стола, посвященного ликвидации последствий урагана "Лаура".
РБК09:44

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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В Киеве предупредили об экологической катастрофе масштабнее Чернобыля

Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин предупредил 29 августа, что стране угрожает бедствие большее, чем Чернобыльская катастрофа.
Известия11:26
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Валютные вклады в России сократились на полмиллиарда долларов

В июле российские вкладчики забрали с банковских депозитов $508,6 млн как из системно значимых, так и из мелких банков, свидетельствуют подсчеты РИА "Новости", основанные на статистике Банка России.
Газета.Ru28 августа в 10:58
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Страховые компании РФ привяжут полис ОСАГО к марке и модели автомобиля

О планах сделать «фактором риска» бренд и модель страхуемой машины уже сообщили «Ингосстрах» и «Страховой Дом ВСК», ценник полиса ОСАГО у которых в ближайшее время тоже будет варьироваться от семейного положения самого страхователя.
32CARS.ru09:46
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Забайкальцев оштрафовали за переименование села в «Путин вор»

Агинский районный суд признал выложивших на сопке из камней надпись «Путин вор» трех местных жителей (в сообщении суда они названы Т. Г. и Б.) в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, назначив им штрафы в размере 700, 800 и 700 рублей штрафа.
Тайга.инфо22:35
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