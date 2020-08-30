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Известия

Краснодарский губернатор предложил закрыть горевший заповедник «Утриш»

Губернатор поручил провести обследование пострадавшей территории и сообщил, что в понедельник обсудит с главой Минприроды России обеспечение режима максимального покоя заповедника. Ранее, 28 августа, пресс-служба заповедника «Утриш» сообщила, что он закрыт для посещения до 4 сентября.В источнике
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Живая Кубань

Почему горел Утриш: разбирательство на федеральном канале

Живая Кубань05:08
КП - Кубань

«Надо оставить реликтовый лес в покое»: Губернатор Кубани хочет запретить вход на Утриш

КП - Кубань03:59
Администрация Краснодарского края

Краснодарский край выйдет в Минприроды РФ с предложением по сохранению и восстановлению Утриша

Администрация Краснодарского краявчера в 11:25
Кубань 24

На Кубани власти запретят вход на территорию заповедника «Утриш»

Кубань 2403:31
ИА Красная Весна

Власти Кубани закроют заповедник «Утриш» для «туристов-дикарей»

ИА Красная Веснавчера в 13:45
Краснодарские известия

Власти Кубани направят в Минприроды России предложения по сохранению Утриша

Краснодарские известиявчера в 12:19
Юга.ру

Власти Кубани предложат Минприроды РФ план по сохранению и восстановлению Утриша

Юга.ру03:38

На Украине сообщили о готовности Кравчука посетить Донбасс

Как передавало ИА REGNUM, 19 августа глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук на брифинге заявил, что 19 августа он уже общался с представителями Донецка и Луганска.
REGNUM09:00

Помпео обсудил с Зеленским «пагубные инвестиции» Китая в «Мотор Сич»

«Госсекретарь Помпео поднял вопрос об опасениях США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина по приобретению производителя двигателей "Мотор Сич"»,— говорится в пресс-релизе Госдепартамента.
Коммерсантъ22:25
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Музейный комплекс «Самбекские высоты» открылся в Ростовской области

Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" открылся в Неклиновском районе Ростовской области в воскресенье, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
РИА Новости07:15
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Доступный витамин снижает риск смерти после 50 лет

Чтобы сохранить мышцы в старости, ученые советуют употреблять витамин С. Как сообщает Ufanotes.ru, ученые из Университета Восточной Англии советуют есть больше овощей и фруктов, которые содержат витамин С. В таком случае удастся сохранить хорошую физическую форму даже в солидном возрасте.
Уфимские Заметки27 августа в 12:28
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Путин и Лукашенко обещали укрепить сотрудничество России и Белоруссии

Готовность укреплять сотрудничество между Россией и Белоруссией подтвердили в телефонном разговоре президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко, 30 августа сообщает пресс-служба Кремля.
ИА Красная Весна05:56
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Южная Осетия планирует открыть границу для россиян с 15 сентября

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов считает, что нужно открыть границу с Россией с 15 сентября, об этом он заявил на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости08:55
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом Neuralink

С помощью устройства, хирургически имплантированного в череп свиньи по имени Гертруда, Илон Маск продемонстрировал технологию своего стартапа Neuralink для создания цифровой связи между мозгом и компьютерами.
Astera01:46
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