Краснодарский губернатор предложил закрыть горевший заповедник «Утриш»
Губернатор поручил провести обследование пострадавшей территории и сообщил, что в понедельник обсудит с главой Минприроды России обеспечение режима максимального покоя заповедника. Ранее, 28 августа, пресс-служба заповедника «Утриш» сообщила, что он закрыт для посещения до 4 сентября.В источнике
С чего всё началось
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Площадь, пройденная огнем, затронула особо охраняемые природные территории федерального и регионального значения. Это и заповедник «Утриш», и краевой заказник «Большой Утриш».
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