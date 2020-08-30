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Краснодарский губернатор предложил закрыть горевший заповедник «Утриш»

Губернатор поручил провести обследование пострадавшей территории и сообщил, что в понедельник обсудит с главой Минприроды России обеспечение режима максимального покоя заповедника. Ранее, 28 августа, пресс-служба заповедника «Утриш» сообщила, что он закрыт для посещения до 4 сентября.В источнике
С чего всё началось
Администрация Краснодарского края

Краснодарский край выйдет в Минприроды РФ с предложением по сохранению и восстановлению Утриша

Площадь, пройденная огнем, затронула особо охраняемые природные территории федерального и регионального значения. Это и заповедник «Утриш», и краевой заказник «Большой Утриш».
Администрация Краснодарского краявчера в 11:25
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ИА Красная Весна

Губернатор Кубани намерен закрыть доступ к заповеднику «Утриш»

ИА Красная Весна10:27
Администрация Краснодарского края

Краснодарский край выйдет в Минприроды РФ с предложением по сохранению и восстановлению Утриша

Администрация Краснодарского краявчера в 11:25
КП - Кубань

«Надо оставить реликтовый лес в покое»: Губернатор Кубани хочет запретить вход на Утриш

КП - Кубань03:59
Юга.ру

Власти Кубани предложат Минприроды РФ план по сохранению и восстановлению Утриша

Юга.ру03:38
Кубань 24

На Кубани власти запретят вход на территорию заповедника «Утриш»

Кубань 2403:31
Краснодарские известия

Власти Кубани направят в Минприроды России предложения по сохранению Утриша

Краснодарские известиявчера в 12:19
Живая Кубань

Почему горел Утриш: разбирательство на федеральном канале

Живая Кубань05:08

Крушение Су-27 в Крыму в марте произошло из-за взрыва двигателя ракеты

Причиной крушения истребителя Су-27 25 марта 2020 года над Черным морем у побережья Крыма стал взрыв двигателя авиационной ракеты после ее схода при выполнении учебного пуска, заявил в программе "Военная приемка" в эфире телеканала "Звезда" начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов.
Газета.Ru09:08
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Минюст Германии подтвердил получение запроса от РФ по делу Навального

Берлин, 30 августа 2020, 17:06 — REGNUM Получение запроса от Российской Федерации о правовой помощи по делу о госпитализации блогера Алексея Навального, находящегося на лечении в клинике «Шарите» в Берлине, подтвердило министерство юстиции Германии.
REGNUM10:06
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Врач рассказала, почему мужчины умирают от коронавируса чаще женщин

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова заявила, что летальные исходы после заражения коронавирусом встречаются у мужчин в полтора раза чаще, чем у женщин из-за наличия тестостерона.
Газета.Ru08:02
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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