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Известия

Краснодарский губернатор предложил закрыть горевший заповедник «Утриш»

Губернатор поручил провести обследование пострадавшей территории и сообщил, что в понедельник обсудит с главой Минприроды России обеспечение режима максимального покоя заповедника. Ранее, 28 августа, пресс-служба заповедника «Утриш» сообщила, что он закрыт для посещения до 4 сентября.В источнике
С чего всё началось
Администрация Краснодарского края

Краснодарский край выйдет в Минприроды РФ с предложением по сохранению и восстановлению Утриша

Площадь, пройденная огнем, затронула особо охраняемые природные территории федерального и регионального значения. Это и заповедник «Утриш», и краевой заказник «Большой Утриш».
Администрация Краснодарского краявчера в 11:25
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ИА Красная Весна

Губернатор Кубани намерен закрыть доступ к заповеднику «Утриш»

ИА Красная Весна10:27
Кубань 24

На Кубани власти запретят вход на территорию заповедника «Утриш»

Кубань 2403:31
КП - Кубань

«Надо оставить реликтовый лес в покое»: Губернатор Кубани хочет запретить вход на Утриш

КП - Кубань03:59
Юга.ру

Власти Кубани предложат Минприроды РФ план по сохранению и восстановлению Утриша

Юга.ру03:38
Живая Кубань

Почему горел Утриш: разбирательство на федеральном канале

Живая Кубань05:08
Краснодарские известия

Власти Кубани направят в Минприроды России предложения по сохранению Утриша

Краснодарские известиявчера в 12:19
Администрация Краснодарского края

Краснодарский край выйдет в Минприроды РФ с предложением по сохранению и восстановлению Утриша

Администрация Краснодарского краявчера в 11:25

Хореограф-постановщик «Ледникового периода» рассказала о сложностях проекта

Одной из главных сложностей проекта «Ледниковый период» является борьба с самостоятельными идеями участников проекта, заявила многолетний постановщик телевизионного шоу Елена Масленникова, 30 августа в интервью RT.
Хореограф-постановщик «Ледникового периода» рассказала о сложностях проекта
ИА Красная Весна14:21

Музейный комплекс «Самбекские высоты» открылся в Ростовской области

Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" открылся в Неклиновском районе Ростовской области в воскресенье, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
РИА Новости07:15
1

Завкафедрой токсикологии СЗГМУ Мечникова сомневается, что Навальный был отравлен

Сомнительным назвал версию об отравлении блогера Алексея Навального завкафедрой токсикологии, экстремальной и водолазной медицины Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова профессор, доктор медицинских наук Виктор Шилов.
Вести.Ru10:54
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Глава дипломатии ЕС назвал Китай, Россию и Турцию новыми империями

"После 30 лет, в течение которых европейское видение укреплялось, суверенистское видение снова взяло верх в этих новых империях", - заявил Боррель, призвав членов блока "исправить" экономический дисбаланс в отношениях с Пекином, пока "не стало слишком поздно".
ИА "Реалист"09:18