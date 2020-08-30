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Известия

Краснодарский губернатор предложил закрыть горевший заповедник «Утриш»

Губернатор поручил провести обследование пострадавшей территории и сообщил, что в понедельник обсудит с главой Минприроды России обеспечение режима максимального покоя заповедника. Ранее, 28 августа, пресс-служба заповедника «Утриш» сообщила, что он закрыт для посещения до 4 сентября.В источнике
С чего всё началось
Администрация Краснодарского края

Краснодарский край выйдет в Минприроды РФ с предложением по сохранению и восстановлению Утриша

Площадь, пройденная огнем, затронула особо охраняемые природные территории федерального и регионального значения. Это и заповедник «Утриш», и краевой заказник «Большой Утриш».
Администрация Краснодарского края29 августа в 11:25
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Кубань 24

На Кубани власти запретят вход на территорию заповедника «Утриш»

Кубань 24вчера в 03:31
КП - Кубань

«Надо оставить реликтовый лес в покое»: Губернатор Кубани хочет запретить вход на Утриш

КП - Кубаньвчера в 03:59
Юга.ру

Власти Кубани предложат Минприроды РФ план по сохранению и восстановлению Утриша

Юга.рувчера в 03:38
ИА Красная Весна

Губернатор Кубани намерен закрыть доступ к заповеднику «Утриш»

ИА Красная Веснавчера в 10:27
Югополис

«Ни за деньги, ни без денег»: на Утриш больше не ступит нога человека

Югополисвчера в 02:58
Краснодарские известия

Власти Кубани направят в Минприроды России предложения по сохранению Утриша

Краснодарские известия29 августа в 12:19
Администрация Краснодарского края

Краснодарский край выйдет в Минприроды РФ с предложением по сохранению и восстановлению Утриша

Администрация Краснодарского края29 августа в 11:25

Минздрав дал рекомендации родителям по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все ещё сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребёнка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости17:27
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Гендиректор «Локомотива» рассказал об интересе «Барселоны» к Миранчуку

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал, что каталонская «Барселона» рассматривала возможность подписания полузащитника Алексея Миранчука, в итоге переходящего в итальянскую «Аталанту».
RT на русском17:53

Экзитпол: на выборах в парламент Черногории лидирует оппозиция

Коалиция "За будущее Черногории" и еще несколько оппозиционных партий и движений вместе получают 50,3% голосов, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) – 33%, сообщило НПО "Центр мониторинга и исследований" (CEMI).
РИА Новостивчера в 15:24
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