Происшествия

Lenta.ruLenta.ru«Краснодарский каннибал» умер в тюремной больнице

В ходе обыска в холодильнике семейной пары нашли фрагменты человеческого тела в солевом растворе и замороженное мясо. Жену осужденного Наталью Бакшееву приговорили к 10 годам колонии по части 4 статьи 33 и части 1 статьи 105 УК РФ («Подстрекательство к убийству»).
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

«Краснодарский каннибал» Бакшеев скончался в больнице

Кубань 2410:02

«Краснодарский каннибал» умер 16 февраля в тюремной больнице Ростова

АиФ Краснодар10:41

Адвокаты сообщили о смерти «кубанского каннибала» Дмитрия Бакшеева

Новая газета10:12

Дмитрий Бакшеев, прозванный «краснодарским каннибалом», найден мертвым в тюремной камере

КП - Кубань10:08

Осужденный за жестокое убийство женщины краснодарец умер в больнице ФСИН

ТАСС10:47

Краснодарский «людоед» Дмитрий Бакшеев умер в тюремной больнице

Кубанские новости10:02

«Краснодарский каннибал» Бакшеев скончался в тюремной больнице

Юга.ру09:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 11:40, Ашберн
Футбол

Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Динамо» в контрольном матче

RT на русском 10:59
Экономика

В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
РБК 08:38
Армия и оружие

Вылазка в Дейр-эз-Зоре стоила курдским боевикам военного штаба

NewInform 06:57
Общество

Прилепин ответил на письмо немецкого писателя о Великой Отечественной

Писатель Захар Прилепин в статье специально для RT прокомментировал присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне.
RT на русском 07:44
Политика

Регионам поставили план по голосованию за поправки в Конституцию

Администрация президента озвучила результат, который предлагается обеспечить региональным властям в ходе общероссийского голосования за поправки в Конституцию.
Уралинформбюро 00:32
Политика

В Кремле не согласились с мнением судьи КС о «незаконности» СССР

Кремль исходит из положения, что Россия де-юре и де-факто является правопреемницей Советского Союза, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя предложение судьи Конституционного суда Константина Арановского пересмотреть этот статус.
Газета.Ru 07:17
Политика

Путин назначил нового посла России в Венесуэле

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Мелик-Багдасарова новым российским послом в Венесуэле.
RT на русском 09:58
Политика

Посол России в Турции рассказал об угрозах в свой адрес

Послу России в Анкаре Алексею Ерхову угрожают. Об этом сам дипломат рассказал телеканалу "Звезда", передает РИА Новости.
Российская газета вчера в 11:49
Космос

SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с очередными 60 спутниками

Американская компания SpaceX осуществила запуск двухступенчатой ракеты Falcon с шестью десятками спутников проекта Starlin.
Комсомольская правда 10:41
Общество

Большой театр отреагировал на претензии Волочковой из-за пенсии

Балерине Анастасии Волочковой для оформления пенсии следует обращаться не в Большой театр, а в Пенсионный фонд, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГАБТ.
RT на русском 11:35
Общество

Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".
РИА Новости 04:01
Спорт

Конькобежцы Кулижников и Воронина с мировыми рекордами выиграли ЧМ

Газета.Ru 15 февраля в 17:37
Здоровье

Нижегородцы стали вдвое чаще проверяться на ВИЧ после фильма Дудя

Нижегородцы стали чаще проверяться на ВИЧ.
Открытый Нижний 08:57
Общество

Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку

Российская газета 08:51
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл «Сочи» и вышел в плей-офф КХЛ

Уфимский "Салават Юлаев" на домашнем льду победил "Сочи" со счетом 2:0 и вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС Спорт 11:13
Футбол

Ребров: Дзюба хотел остаться в «Спартаке»

RT на русском 11:18
Политика

Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе

Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:39
Армия и оружие

В МИД ответили на обвинения США в преследовании американского спутника

Передвижение спутника "Космос-2542", обеспокоенность которым высказывали США, не представляло угрозы и не нарушало норм международного права, реализация оружейно-космических планов США нанесет непоправимый урон действующей системе безопасности космической деятельности, заявили в МИД России.
РИА Новости 09:08
Гаджеты

AMD Ryzen Threadripper 3990X смог запустить Crysis без графического процессора

Игра обрабатывалась лишь программным рендерингом, без участия графического процессора, который отвечал лишь за вывод изображения.
3DNews 09:58
Кино

В Китае отменили премьеру нового фильма про Бонда из-за коронавируса

На апрель в китайской столице была запланирована премьера нового фильма о британском шпионе Джеймсе Бонде.
Pravda.Ru 07:44
Политика

Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями

Телеканал "Звезда" опубликовал видео почетного сопровождения самолета Сергея Шойгу истребителями сербских ВВС.
РИА Новости 07:45
Общество

Россиянин рассказал об обстановке на борту лайнера Diamond Princess

РИА Новости 07:54
Экономика

Росстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа

В 2019 году годовой индекс промпроизводства был снижен с 2,4 до 2,3%. Рост индекса в добыче уменьшен с 3,1 до 2,5%, а в обрабатывающих производствах увеличен с 2,3 до 2,6%.
РБК 09:50
Политика

Партия Порошенко потребовала от Зеленского ответа по поездке в Россию

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" требует, чтобы глава государства Владимир Зеленский публично заявил, допускает ли он свое участие в параде Победы 9 мая в Москве.
РИА Новости 10:10
Общество

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
РБК 02:05
Шоу-бизнес

Семенович ответила критикующим ее журналистам

Певица Анна Семенович возмутилась некоторыми публикациями в СМИ о своей внешности и обратилась через Instagram-аккаунт к журналистам, которые писали негативно про ее фигуру, сообщает портал «Утро.ру».
МИР 24 07:44
Кино

Видео со съемок новой «Матрицы» появилось в Сети

Видео со съемок продолжения нашумевшей трилогии "Матрица 4" обнародовали в Сети.
Народные новости 15 февраля в 03:32
Энергетика

Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
RT на русском 09:44
Политика

Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
RT на русском 04:36
Здоровье

Онкобольные пожаловались на трудности с получением инвалидности

Новый регламент Минздрава РФ по установлению инвалидности для онкобольных пациентов вызвал беспокойство активистов, которые считают, что новые нормы усложнят процесс получения лекарств и инвалидности.
Телеканал 360° вчера в 18:06
Главное