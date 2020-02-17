Происшествия
Lenta.ru«Краснодарский каннибал» умер в тюремной больнице
В ходе обыска в холодильнике семейной пары нашли фрагменты человеческого тела в солевом растворе и замороженное мясо. Жену осужденного Наталью Бакшееву приговорили к 10 годам колонии по части 4 статьи 33 и части 1 статьи 105 УК РФ («Подстрекательство к убийству»).
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Футбол
Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Динамо» в контрольном матче
Экономика
В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке
Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
Общество
Прилепин ответил на письмо немецкого писателя о Великой Отечественной
Писатель Захар Прилепин в статье специально для RT прокомментировал присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне.
Политика
Регионам поставили план по голосованию за поправки в Конституцию
Администрация президента озвучила результат, который предлагается обеспечить региональным властям в ходе общероссийского голосования за поправки в Конституцию.
Политика
В Кремле не согласились с мнением судьи КС о «незаконности» СССР
Кремль исходит из положения, что Россия де-юре и де-факто является правопреемницей Советского Союза, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя предложение судьи Конституционного суда Константина Арановского пересмотреть этот статус.
Политика
Путин назначил нового посла России в Венесуэле
Президент России Владимир Путин назначил Сергея Мелик-Багдасарова новым российским послом в Венесуэле.
Политика
Посол России в Турции рассказал об угрозах в свой адрес
Послу России в Анкаре Алексею Ерхову угрожают. Об этом сам дипломат рассказал телеканалу "Звезда", передает РИА Новости.
Космос
SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с очередными 60 спутниками
Американская компания SpaceX осуществила запуск двухступенчатой ракеты Falcon с шестью десятками спутников проекта Starlin.
Общество
Большой театр отреагировал на претензии Волочковой из-за пенсии
Балерине Анастасии Волочковой для оформления пенсии следует обращаться не в Большой театр, а в Пенсионный фонд, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГАБТ.
Общество
Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".
Спорт
Конькобежцы Кулижников и Воронина с мировыми рекордами выиграли ЧМ
Здоровье
Нижегородцы стали вдвое чаще проверяться на ВИЧ после фильма Дудя
Нижегородцы стали чаще проверяться на ВИЧ.
Общество
Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Сочи» и вышел в плей-офф КХЛ
Уфимский "Салават Юлаев" на домашнем льду победил "Сочи" со счетом 2:0 и вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Футбол
Ребров: Дзюба хотел остаться в «Спартаке»
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Армия и оружие
В МИД ответили на обвинения США в преследовании американского спутника
Передвижение спутника "Космос-2542", обеспокоенность которым высказывали США, не представляло угрозы и не нарушало норм международного права, реализация оружейно-космических планов США нанесет непоправимый урон действующей системе безопасности космической деятельности, заявили в МИД России.
Гаджеты
AMD Ryzen Threadripper 3990X смог запустить Crysis без графического процессора
Игра обрабатывалась лишь программным рендерингом, без участия графического процессора, который отвечал лишь за вывод изображения.
Кино
В Китае отменили премьеру нового фильма про Бонда из-за коронавируса
На апрель в китайской столице была запланирована премьера нового фильма о британском шпионе Джеймсе Бонде.
Политика
Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями
Телеканал "Звезда" опубликовал видео почетного сопровождения самолета Сергея Шойгу истребителями сербских ВВС.
Экономика
Росстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа
В 2019 году годовой индекс промпроизводства был снижен с 2,4 до 2,3%. Рост индекса в добыче уменьшен с 3,1 до 2,5%, а в обрабатывающих производствах увеличен с 2,3 до 2,6%.
Политика
Партия Порошенко потребовала от Зеленского ответа по поездке в Россию
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" требует, чтобы глава государства Владимир Зеленский публично заявил, допускает ли он свое участие в параде Победы 9 мая в Москве.
Общество
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Шоу-бизнес
Семенович ответила критикующим ее журналистам
Певица Анна Семенович возмутилась некоторыми публикациями в СМИ о своей внешности и обратилась через Instagram-аккаунт к журналистам, которые писали негативно про ее фигуру, сообщает портал «Утро.ру».
Кино
Видео со съемок новой «Матрицы» появилось в Сети
Видео со съемок продолжения нашумевшей трилогии "Матрица 4" обнародовали в Сети.
Энергетика
Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
Политика
Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
Здоровье
Онкобольные пожаловались на трудности с получением инвалидности
Новый регламент Минздрава РФ по установлению инвалидности для онкобольных пациентов вызвал беспокойство активистов, которые считают, что новые нормы усложнят процесс получения лекарств и инвалидности.