Происшествия
REGNUM«Краснодарский каннибал» скончался в тюремной больнице
Краснодарец Дмитрий Бакшеев, ранее признанный судом виновным в убийстве и расчленении женщины, скончался в тюремной больнице в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила защитник Бакшеева Юлия Федотова.
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Дмитрий Бакшеев, прозванный «краснодарским каннибалом», найден мертвым в тюремной камере
КП - Кубаньвчера в 10:08
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Биатлон
Хованцев — про травлю Логинова: «Думаю, все дело в результате братьев Бе»
Думаю, все дело в результате братьев Бе.
Общество
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала слова протоиерея Дмитрия Смирнова, раскритиковавшего гражданский брак.
Происшествия
Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере
1. Судно встало на якорь в Японии из-за вспышки коронавируса 5 февраля круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии.
Армия и оружие
Сирийская армия полностью обезопасила город Алеппо
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Политика
ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»
ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.
Фигурное катание
Загитова рассказала о возможном продолжении карьеры
В воскресенье японский телеканал "TV Asahi" выпустил часовой документальный фильм "Королева Загитова: правда о карьере" о российской фигуристке, чемпионке зимних Олимпийских игр 2018 Алине Загитовой.
Армия и оружие
СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»
В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
Шоу-бизнес
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Со своей страницы в Инстаграм Семенович обратилась к журналистам с просьбой относиться добрее к ней и друг другу.
Технологии
Okko выпустил приставку для телевизора
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Армия и оружие
В Йемене хуситы заявили, что сбили военный самолет арабской коалиции
Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что в пятницу вечером ракетой земля-воздух сбили истребитель арабской коалиции в небе над провинцией Эль-Джауф на северо-западе Йемена.
Общество
В Китае заявили, что пик эпидемии придется на февраль
Пик эпидемии вызванного новым коронавирусом заболевания в Китае придется на середину - конец февраля.
Экономика
ЦБ одобрил блокчейн-проект «Норникеля» для токенизации продукции
Комитет Банка России по развитию финансового рынка одобрил блокчейн-платформу "Норникеля" для выпуска и оборота цифровых прав, пилотный проект сможет заработать после вступления в силу закона "О цифровых финансовых активах".
Здоровье
Минздрав опроверг информацию о сокращениях стоматологов в поликлиниках
Сокращение стоматологических кабинетов в поликлиниках не предусматривается приказом Минздрава РФ.
Гаджеты
Samsung Galaxy Z Flip сломался после первого раскладывания
Покупатель новейшей «раскладушки» Samsung Galaxy Z Flip пожаловался на качество смартфона, опубликовав фотографию сломавшегося сразу после приобретения гаджета в Twitter.
Происшествия
В Красноярске сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в котельной
Два пострадавших при взрыве на котельной в Красноярске находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации, сообщили РИА Новости в красноярской краевой больнице.
Биатлон
Биатлонист Логинов назвал ключевой момент гонки преследования на ЧМ
Общество
В Гааге суд вынесет решение по делу бывших акционеров ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги во вторник вынесет решение по жалобе мажоритарных акционеров компании ЮКОС на решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в их пользу, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу.
Общество
Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата
Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Политика
Пушков оценил реакцию британского МИД на слова Путина
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал реакцию британского МИД на слова российского лидера Владимира Путина о том, что, пока он возглавляет государство, в России будут только понятия «папа» и «мама», а не «родитель №1» и «родитель №2».
Политика
В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Общество
Два члена команды Миллера покинули «Газпром»
Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Политика
Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР
Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.
Футбол
Зидан прокомментировал гол Смолова в ворота «Реала»
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о матче 24-го тура Примеры с "Сельтой".
Происшествия
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
ЖКХ
В России могут запретить отключать услуги ЖКХ должникам
Государственная Дума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, которые запрещают отключение россиянам услуг ЖКХ за долги.
Авто
Suzuki представила 7-местный кроссовер XL7
Японская компания Suzuki представила обновленный семиместный кроссовер, который в скором времени начнут продавать в Индонезии.
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Лопес опубликовала фото в бикини
Недавно певица порадовала своих подписчиков и продемонстрировала им идеальную фигуру для своих 50-ти лет.
Общество
Мать брошенных в Шереметьеве детей подала в суд на их отца
Мать двух мальчиков, которые были брошены отцом в московском аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении их отца в родительских правах.