Происшествия

REGNUMREGNUM«Краснодарский каннибал» скончался в тюремной больнице

Краснодарец Дмитрий Бакшеев, ранее признанный судом виновным в убийстве и расчленении женщины, скончался в тюремной больнице в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила защитник Бакшеева Юлия Федотова.
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Осужденный за жестокое убийство женщины краснодарец умер в больнице ФСИН

ТАССвчера в 10:47

«Краснодарский каннибал» умер 16 февраля в тюремной больнице Ростова

АиФ Краснодарвчера в 10:41

«Краснодарский каннибал» Бакшеев скончался в тюремной больнице

Юга.рувчера в 09:56

Дмитрий Бакшеев, прозванный «краснодарским каннибалом», найден мертвым в тюремной камере

КП - Кубаньвчера в 10:08

«Краснодарский каннибал» Бакшеев скончался в больнице

Кубань 24вчера в 10:02

Краснодарский «людоед» Дмитрий Бакшеев умер в тюремной больнице

Кубанские новостивчера в 10:02

Адвокаты сообщили о смерти «кубанского каннибала» Дмитрия Бакшеева

Новая газетавчера в 10:12
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Биатлон

Хованцев — про травлю Логинова: «Думаю, все дело в результате братьев Бе»

Думаю, все дело в результате братьев Бе.
Спорт-Экспресс 16 февраля в 09:38
Общество

Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала слова протоиерея Дмитрия Смирнова, раскритиковавшего гражданский брак.
РБК 16 февраля в 12:32
Происшествия

Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере

1. Судно встало на якорь в Японии из-за вспышки коронавируса 5 февраля круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии.
Lenta.ru вчера в 07:47
Армия и оружие

Сирийская армия полностью обезопасила город Алеппо

REGNUM вчера в 04:34
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Экспресс газета 16 февраля в 07:56
Политика

ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»

ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 14:59
Фигурное катание

Загитова рассказала о возможном продолжении карьеры

В воскресенье японский телеканал "TV Asahi" выпустил часовой документальный фильм "Королева Загитова: правда о карьере" о российской фигуристке, чемпионке зимних Олимпийских игр 2018 Алине Загитовой.
Российская газета вчера в 07:31
Армия и оружие

СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»

В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
RT на русском вчера в 18:55
Шоу-бизнес

Анна Семенович призвала журналистов перестать печатать гадости про нее

Со своей страницы в Инстаграм Семенович обратилась к журналистам с просьбой относиться добрее к ней и друг другу.
МонаВиста вчера в 12:03
Технологии

Okko выпустил приставку для телевизора

Онлайн-кинотеатр Okko представил компактную 4К-медиаприставку с голосовым поиском Smart Box. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель Okko.
Lenta.ru вчера в 23:32
Армия и оружие

В Йемене хуситы заявили, что сбили военный самолет арабской коалиции

Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что в пятницу вечером ракетой земля-воздух сбили истребитель арабской коалиции в небе над провинцией Эль-Джауф на северо-западе Йемена.
РИА Новости 14 февраля в 16:47
Общество

В Китае заявили, что пик эпидемии придется на февраль

Пик эпидемии вызванного новым коронавирусом заболевания в Китае придется на середину - конец февраля.
ТАСС вчера в 20:15
Экономика

ЦБ одобрил блокчейн-проект «Норникеля» для токенизации продукции

Комитет Банка России по развитию финансового рынка одобрил блокчейн-платформу "Норникеля" для выпуска и оборота цифровых прав, пилотный проект сможет заработать после вступления в силу закона "О цифровых финансовых активах".
ТАСС вчера в 04:33
Здоровье

Минздрав опроверг информацию о сокращениях стоматологов в поликлиниках

Сокращение стоматологических кабинетов в поликлиниках не предусматривается приказом Минздрава РФ.
ТАСС вчера в 13:44
Гаджеты

Samsung Galaxy Z Flip сломался после первого раскладывания

Покупатель новейшей «раскладушки» Samsung Galaxy Z Flip пожаловался на качество смартфона, опубликовав фотографию сломавшегося сразу после приобретения гаджета в Twitter.
Sibnet Новости вчера в 08:59
Происшествия

В Красноярске сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в котельной

Два пострадавших при взрыве на котельной в Красноярске находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации, сообщили РИА Новости в красноярской краевой больнице.
РИА Новости вчера в 22:28
Биатлон

Биатлонист Логинов назвал ключевой момент гонки преследования на ЧМ

РБК 16 февраля в 12:55
Общество

В Гааге суд вынесет решение по делу бывших акционеров ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги во вторник вынесет решение по жалобе мажоритарных акционеров компании ЮКОС на решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в их пользу, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу.
РИА Новости вчера в 17:37
Общество

Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата

Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Интерфакс вчера в 16:34
Политика

Пушков оценил реакцию британского МИД на слова Путина

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал реакцию британского МИД на слова российского лидера Владимира Путина о том, что, пока он возглавляет государство, в России будут только понятия «папа» и «мама», а не «родитель №1» и «родитель №2».
RT на русском 15 февраля в 09:37
Политика

В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Известия вчера в 05:24
Общество

Два члена команды Миллера покинули «Газпром»

Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Lenta.ru вчера в 18:53
Политика

Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР

Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.
Коммерсантъ вчера в 02:21
Футбол

Зидан прокомментировал гол Смолова в ворота «Реала»

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о матче 24-го тура Примеры с "Сельтой".
Sport.ru вчера в 02:29
Происшествия

В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»

В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
BFM.ru вчера в 09:55
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
РИА Новости вчера в 15:13
ЖКХ

В России могут запретить отключать услуги ЖКХ должникам

Государственная Дума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, которые запрещают отключение россиянам услуг ЖКХ за долги.
РИА Новости вчера в 19:42
Авто

Suzuki представила 7-местный кроссовер XL7

Японская компания Suzuki представила обновленный семиместный кроссовер, который в скором времени начнут продавать в Индонезии.
Rusargument 16 февраля в 04:20
Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Лопес опубликовала фото в бикини

Недавно певица порадовала своих подписчиков и продемонстрировала им идеальную фигуру для своих 50-ти лет.
Uznayvse.ru вчера в 09:16
Общество

Мать брошенных в Шереметьеве детей подала в суд на их отца

Мать двух мальчиков, которые были брошены отцом в московском аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении их отца в родительских правах.
RT на русском вчера в 23:14
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