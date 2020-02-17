Происшествия

Газета.RuГазета.Ru«Краснодарский каннибал» умер в тюремной больнице

Житель Краснодарского края Дмитрий Бакшеев, осужденный на 12 лет и два месяца строгого режима за убийство, умер в больнице в колонии Ростова-на-Дону, передает "Интерфакс". По словам общественного защитника Юлии Федотовой, убийца скончался 16 февраля.
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«Краснодарский каннибал» умер 16 февраля в тюремной больнице Ростова

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