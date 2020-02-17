Житель Краснодарского края Дмитрий Бакшеев, осужденный на 12 лет и два месяца строгого режима за убийство, умер в больнице в колонии Ростова-на-Дону, передает "Интерфакс". По словам общественного защитника Юлии Федотовой, убийца скончался 16 февраля.

Интернет Google закроет станции бесплатного Wi-Fi по всему миру Google до конца текущего года закроет программу Google Station, в рамках которой компания предоставляла бесплатный Wi-Fi в общественных местах в развивающихся странах, пишет Techcrunch.

Биатлон Анфиса Резцова предлагала дочери сменить спортивное гражданство Прославленная российская биатлонистка Анфиса Резцова сообщила, что в свое время рассматривала возможность смены спортивного гражданства своей дочери Кристины.

Футбол Гвардиола и Стерлинг не собираются покидать «Ман Сити» По информации английских СМИ, главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола и нападающий "горожан" Рахим Стерлинг решили остаться в клубе, несмотря на дисквалификацию в еврокубках.

Технологии Россиян предупредили о новом виде телефонного спама Как сообщает ToDay News Ufa, в сети легко найти компании, которые предоставляют специальные сервисы по определению телефонных номеров пользователей, зашедших на сайт с мобильного.

Политика В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс".

Происшествия У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.