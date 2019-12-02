Общество

Lenta.ruLenta.ruНазваны регионы России с самыми большими зарплатами

На третьей строчке оказалась Москва, где доля высокооплачиваемых работников составила 27,4 процента. Также в число регионов, где более 20 процентов жителей получают зарплату более 100 тысяч, вошли Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Сахалинская область.
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с чего всё началось

Рейтинг российских регионов по уровню зарплат — 2019

В шести российских регионах (Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Мурманская и Сахалинская области) каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата по стране варьирует от 20 до 52 тысяч.
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Названы регионы с наибольшей долей высоких зарплат

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Рейтинг российских регионов по уровню зарплат — 2019

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ЦСКА — Арсенал (Тула) 0:1

Футболисты московского ЦСКА на своем поле встречались в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу с тульским "Арсеналом".
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Поезда на МЦД-1 следуют с увеличенными интервалами из-за сбоя

Сбой произошел в движении поездов на Московском центральном диаметре на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЦД-1) из-за срыва стоп-крана, сообщает Центральная пригородная пассажирская компания в сети микроблогов Twitter.
РИА Новости 13:28
Общество

Зеленский пообещал снижение тарифов на отопление этой зимой

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минэнерго Украины сегодня, 2 декабря, заявили, что с мая будущего года цены на газ для жителей страны станут рыночными.
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Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха

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Газета.Ru 10:52
Футбол

Тедеско раскритиковал судей после игры с «Зенитом»

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско не сумел сдержать эмоций после центрального матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) Немецкий тренер подверг критике бригаду арбитров во главе с Виталием Мешковым, которая обслуживала поединок в Санкт-Петербурге, и поставил под сомнение возможность играть футбол при таком судействе.
Газета.Ru 02:38
Происшествия

Названа причина обрушения моста в Оренбурге

2 декабря стало известно, что на окраине Оренбурга мост на улице Терешковой обрушился во время проведения ремонтных работ.
Известия 14:06
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Спорт

Шведские лыжницы посмеялись над массовой беременностью россиянок

В сборной Швеции по лыжным гонкам посмеялись над новостью о «принудительном бэби-буме» среди российских коллег и назвали это пережитком «старой советской культуры».
Рамблер 07:48
Происшествия

Троих фанатов арестовали на 15 суток после игры «Зенит» — «Спартак»

Накануне агентство ТАСС со ссылкой на источник правоохранительных органах, сообщало, что в день матча в Санкт-Петербурге был задержан 81 болельщик «Спартака» и пять фанатов «Зенита».
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Общество

Мантуров оценил возможность удорожания гаджетов из-за российского ПО

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Политика

В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно

Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".
ТАСС 06:29
Музыка

Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве

Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.
Discover24 01:50
Экономика

«Транснефть» закрыла пробой миллиардами

Компания зарезервировала 23 млрд рублей на компенсацию за загрязнение нефти «Транснефть» решила перестраховаться и зарезервировала 23 млрд руб. на компенсации нефтекомпаниям за поставки загрязненной нефти по трубопроводу «Дружба».
Коммерсантъ 29 ноября в 17:32
Транспорт

В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт

Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
Известия 05:10
Политика

Зеленский заявил о «плане Б» по ситуации в Донбассе

Владимир Зеленский заявил о существовании «плана Б» по ситуации в Донбассе.
ТК Звезда 06:21
Происшествия

На Украине задержали двух подозреваемых в убийстве сына депутата

Известия 07:50
Происшествия

Кот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Lenta.ru 11:52
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Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

Lenta.ru вчера в 12:15
Шоу-бизнес

Нарусова объяснила, почему Собчак не живет с Богомоловым

Свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова отгремела еще в сентябре, однако звездная пара до сих пор не живет вместе, пишет «Экспресс газета».
Культуромания 08:57
Политика

Путин подписал закон о признании физлиц иноагентами

Президент России Владимир Путин подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами.
Известия 13:29
Энергетика

Европа обвалила цены на российский газ до минимума

Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет.
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Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Российская газета 06:02
Общество

Белый медведь с надписью «Т-34» на боку попал на видео

Исследователи считают, что краска, скорее всего, не навредит здоровью медведя, но может помещать ему охотиться, поскольку теперь он слишком заметен на снегу.
Московский Комсомолец 02:50
Наука

Учёные: Люди неправильно понимают мимику кошек

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Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте

Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
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Экономика

ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам

«Переход на оценку полной долговой нагрузки заемщика будет способствовать минимизации рисков неплатежеспособности и сохранению высокого качества ипотечных кредитов», — сообщил представитель госкорпорации.
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В Госдуму внесли проект о биологической безопасности России

«Устанавливает основы государственного регулирования в области обеспечения биологической безопасности России и определяет комплекс мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, на предотвращение биологических угроз (опасностей), создание и развитие системы мониторинга биологических рисков», — следует из законопроекта.
RT на русском 13:56
Как работают Яндекс.Новости?
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