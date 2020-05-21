Въезд в край по-прежнему ограничен для приезжих из других регионов, кроме транзитного транспорта. Приезжающие в край обязаны уйти на 14-дневную обсервацию. Решение губернатора поддержали главный санитарный врач края, вице-губернаторы, министр здравоохранения, главы районов.

с чего всё началось

В Краснодарском крае до 6 июня продлеваются ограничения, которые ввели из-за коронавируса, — в регионе пока не готовы массово принимать на курорт гостей. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев на заседании штаба по борьбе с COVID-19 в четверг, 21 мая.

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