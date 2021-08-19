В первом полугодии 2021 года Краснодарский край занял первое место по продажам на вторичном рынке недвижимости (готовое жилье, которое реализуют не застройщики, а собственники). В регионе, как подсчитал РБК на основе данных Росреестра, в январе-июне были проданы 113 тыс. готовых квартир и домов.

РБК 17:00