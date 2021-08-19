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Краснодарский край стал лидером по продажам готового жилья

В первом полугодии 2021 года Краснодарский край занял первое место по продажам на вторичном рынке недвижимости.
Коммерсантъ
В регионе, как подсчитал РБК на основе данных Росреестра, в январе-июне были проданы 113 тыс. готовых квартир и домов.
РБК
Рост спроса на «вторичку» в Краснодарском крае показателен в сравнении с допандемийным периодом.
РБК
Краснодарский край в последние годы находился на втором месте по продажам готового жилья, которое реализуют собственники.
Коммерсантъ

С чего всё началось

Краснодарский край обогнал Подмосковье по продажам готового жилья
В первом полугодии 2021 года Краснодарский край занял первое место по продажам на вторичном рынке недвижимости (готовое жилье, которое реализуют не застройщики, а собственники). В регионе, как подсчитал РБК на основе данных Росреестра, в январе-июне были проданы 113 тыс. готовых квартир и домов.
РБК17:00

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