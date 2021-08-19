В первом полугодии 2021 года Краснодарский край занял первое место по продажам на вторичном рынке недвижимости (готовое жилье, которое реализуют не застройщики, а собственники). В регионе, как подсчитал РБК на основе данных Росреестра, в январе-июне были проданы 113 тыс. готовых квартир и домов.
Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви перестал отвечать на звонки представителей «Манчестер Сити», после того как отклонил очередное предложение о трансфере нападающего Гарри Кейна, сообщает Daily Telegraph.
Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries приветствует готовность международных платежных систем Visa и Mastercard к переговорам о комиссиях при обработке транзакций, однако пока не получал от них соответствующих предложений, сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера.