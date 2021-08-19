Краснодарский край уже обгонял Подмосковье по продажам «вторички» в первом полугодии прошлого года, но тогда количество сделок из-за ограничений по COVID-19 было в целом низким -- примерно на 70% меньше, чем в этом году.
В первом полугодии 2021 года Краснодарский край занял первое место по продажам на вторичном рынке недвижимости (готовое жилье, которое реализуют не застройщики, а собственники). В регионе, как подсчитал РБК на основе данных Росреестра, в январе-июне были проданы 113 тыс. готовых квартир и домов.
Шведские биологи выявили в головном мозге группу нервных клеток, отвечающих за принятие человеком решения об употреблении алкоголя, даже в том случае, когда здравый смысл подсказывает ему, что этого делать не надо.