Будьте в Плюсе

Краснодарский край стал лидером по продажам готового жилья

В первом полугодии 2021 года Краснодарский край занял первое место по продажам на вторичном рынке недвижимости.
Коммерсантъ
В регионе, как подсчитал РБК на основе данных Росреестра, в январе-июне были проданы 113 тыс. готовых квартир и домов.
РБК
Краснодарский край в последние годы находился на втором месте по продажам готового жилья, которое реализуют собственники.
Коммерсантъ
Краснодарский край уже обгонял Подмосковье по продажам «вторички» в первом полугодии прошлого года, но тогда количество сделок из-за ограничений по COVID-19 было в целом низким -- примерно на 70% меньше, чем в этом году.
Коммерсантъ

С чего всё началось

Краснодарский край обогнал Подмосковье по продажам готового жилья
В первом полугодии 2021 года Краснодарский край занял первое место по продажам на вторичном рынке недвижимости (готовое жилье, которое реализуют не застройщики, а собственники). В регионе, как подсчитал РБК на основе данных Росреестра, в январе-июне были проданы 113 тыс. готовых квартир и домов.
РБК17:00

Подробнее о событии

Краснодарский край обошел Подмосковье по продажам жилья на вторичке
Экономика сегодня22:40
Краснодарский край стал лидером по продажам готового жилья
Коммерсантъ21:14
Краснодарский край занял первое место по продажам готового жилья
Народные новости20:55
Краснодарский край стал лидером по продажам готового жилья в России
ФАН17:11
Краснодарский край обогнал Подмосковье по продажам готового жилья
РБК17:00

Интересное

Шведские биологи обнаружили в мозге клетки, отвечающие за тягу человека к спиртному

Шведские биологи выявили в головном мозге группу нервных клеток, отвечающих за принятие человеком решения об употреблении алкоголя, даже в том случае, когда здравый смысл подсказывает ему, что этого делать не надо.
РИА Новостивчера в 14:00

Роботы-хирурги не лучше людей

Во многих современных медицинских центрах используются роботы-хирурги, а вернее роботизированные установки, которые помогают хирургам проводить сложные манипуляции.
MedikForum.ruвчера в 10:49