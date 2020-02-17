Житель Краснодара Дмитрий Бакшеев, осужденный за убийство и расчленение женщины, умер в тюремной больнице Ростова-на-Дону. Об этом рассказала общественный защитник Юлия Федотова. Бакшеев умер в воскресенье, 16 февраля.

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Политика ЦИК Абхазии зарегистрировал трех кандидатов в президенты Сегодня Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала кандидатами в президенты Адгура Ардзинбу, Аслана Бжанию и Леонида Дзапшбу, а кандидатами в вице-президенты, соответственно, Арду Ашубу, Бадру Гунбу и Виктора Хашбу, сообщил на своем сайте ЦИК.

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