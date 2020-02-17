Происшествия

Вести.RuВести.RuКраснодарский «людоед» Бакшеев скончался в тюремной больнице

Житель Краснодара Дмитрий Бакшеев, осужденный за убийство и расчленение женщины, умер в тюремной больнице Ростова-на-Дону. Об этом рассказала общественный защитник Юлия Федотова. Бакшеев умер в воскресенье, 16 февраля.
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Осужденный за жестокое убийство женщины краснодарец умер в больнице ФСИН

ТАСС10:47

«Краснодарский каннибал» умер 16 февраля в тюремной больнице Ростова

АиФ Краснодар10:41

Краснодарский «людоед» Дмитрий Бакшеев умер в тюремной больнице

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Дмитрий Бакшеев, прозванный «краснодарским каннибалом», найден мертвым в тюремной камере

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«Краснодарский каннибал» Бакшеев скончался в больнице

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Адвокаты сообщили о смерти «кубанского каннибала» Дмитрия Бакшеева

Новая газета10:12

«Краснодарский каннибал» Бакшеев скончался в тюремной больнице

Юга.ру09:56
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Происшествия

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Аналитик прогнозирует низкий спрос на линейку смартфонов Galaxy S20

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Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина требуют, чтобы слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по допинговым делам были открытыми.
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Представитель Toyota напомнил, что в настоящее время все ведущие мировые автопроизводители работают над тем, чтобы снизить объёмы выбросов от автомобилей и тем самым остановить процесс изменения климата, однако на данный момент всё ещё неясно, какие именно транспортные средства окажутся на высшей ступени эволюции.
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Задержали предполагаемого насильника на территории отеля, но при каких обстоятельствах, ведомство не уточняет.
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Специалисты предлагают человеческое тело помещать в специально разработанный закрытый сосуд, куда размещают не только тело, но и солому, люцерну и древесные щепки.
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Сергей Семак оценил гол Малкома в матче с «Кайратом»

В сегодняшнем матче с "Кайратом" игроки "Зенита" обыграли соперника со счетом 3:1. Автором одного из голов стал Малком, тренер назвал его гол "красивым".
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Принцип работы базируется на выдвижении экрана для увеличения его площади. За счет этого телефон превращается в планшет.
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ЦИК Абхазии зарегистрировал трех кандидатов в президенты

Сегодня Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала кандидатами в президенты Адгура Ардзинбу, Аслана Бжанию и Леонида Дзапшбу, а кандидатами в вице-президенты, соответственно, Арду Ашубу, Бадру Гунбу и Виктора Хашбу, сообщил на своем сайте ЦИК.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что число вызовов и угроз пограничной безопасности с каждым годом не уменьшается.
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Партия Порошенко потребовала от Зеленского ответа по поездке в Россию

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" требует, чтобы глава государства Владимир Зеленский публично заявил, допускает ли он свое участие в параде Победы 9 мая в Москве.
РИА Новости 10:10
Общество

В поддержку фигурантов дела «Сети» выступили книжные лавки

Три петербургских книжных магазина присоединились к стартовавшей недавно всероссийской акции в поддержку членов организации «Сеть» (запрещенной на территории Российской Федерации), осужденных за терроризм.
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Бузова прыгнула в толпу со сцены

Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
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Тутберидзе рассказала о постоянных попытках Загитовой уйти из спорта

Lenta.ru вчера в 07:18
Происшествия

В МЧС опровергли сообщение о радиоактивных купюрах в московском банке

Ранее СМИ сообщили, что в одном из столичных банков нашли радиоактивные купюры, которые принес один из клиентов.
РИА Новости 08:44
Наука

Два градуса до потопа: Австралийские учёные дали новый прогноз по глобальному потеплению

Ситуацию с потопом может усугубить потепление всего на пару градусов.
Царьград 14 февраля в 20:30
Технологии

О новом виде телефонного спама предупреждают россиян

В России зарегистрирован новый метод воровства персональных данных – номеров мобильных телефонов.
Московский Комсомолец в Марий Эл 03:58
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В Минобороны России рассказали о конфликте военных США с сирийцами

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Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
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Инженеры отмечают, что на практике куда большей устойчивостью обладают не натуральные, а искусственные материалы из синтезированных атомов с большим числом электронов.
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Экс-хоккеист «Металлурга» Паршин продолжит карьеру в Словакии

Бывший нападающий магнитогорского «Металлурга» Денис Паршин пополнил ряды словацкого клуба «Кошице».
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» на выезде обыграла «Трактор» со счетом 2:4. «Северсталь» набрала 52 очка и заняла 10 место в Западной конференции.
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AMD Ryzen Threadripper 3990X смог запустить Crysis без графического процессора

Игра обрабатывалась лишь программным рендерингом, без участия графического процессора, который отвечал лишь за вывод изображения.
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В начале января 2020 года корейский производитель Samsung представил «легкие» флагманские модели Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite.
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