Происшествия
Вести.RuКраснодарский «людоед» Бакшеев скончался в тюремной больнице
Житель Краснодара Дмитрий Бакшеев, осужденный за убийство и расчленение женщины, умер в тюремной больнице Ростова-на-Дону. Об этом рассказала общественный защитник Юлия Федотова. Бакшеев умер в воскресенье, 16 февраля.
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Происшествия
На девушку, отправленную на коронавирусный карантин, подали новый иск
В Петербурге в мировой суд на участок №154 Петроградского района подан иск к Алле Ильиной, которую сегодня в принудительном порядке госпитализировали в Боткинскую больницу на карантин.
Гаджеты
Аналитик прогнозирует низкий спрос на линейку смартфонов Galaxy S20
Несмотря на исключительные характеристики смартфонов Galaxy S20, аналитик Минг-Чи Куо считает, что продажи новой линейки не превысят показателей Galaxy S10.
Политика
МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России
Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.
Общество
В ВОЗ уточнили количество зараженных коронавирусом за пределами Китая
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что за пределами Китая коронавирусом заболели 694 человека.
Биатлон
Зайцева, Романова и Вилухина требуют публичных слушаний в CAS
Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина требуют, чтобы слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по допинговым делам были открытыми.
Авто
Представитель Toyota рассказал, чем гибриды лучше электрокаров
Представитель Toyota напомнил, что в настоящее время все ведущие мировые автопроизводители работают над тем, чтобы снизить объёмы выбросов от автомобилей и тем самым остановить процесс изменения климата, однако на данный момент всё ещё неясно, какие именно транспортные средства окажутся на высшей ступени эволюции.
Происшествия
В столичном отеле задержали серийного насильника
Задержали предполагаемого насильника на территории отеля, но при каких обстоятельствах, ведомство не уточняет.
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Технологии
Специалисты предложили компостировать тела вместо захоронений
Специалисты предлагают человеческое тело помещать в специально разработанный закрытый сосуд, куда размещают не только тело, но и солому, люцерну и древесные щепки.
Футбол
Сергей Семак оценил гол Малкома в матче с «Кайратом»
В сегодняшнем матче с "Кайратом" игроки "Зенита" обыграли соперника со счетом 3:1. Автором одного из голов стал Малком, тренер назвал его гол "красивым".
Гаджеты
Выдвижной экран появился у телефона TCL
Принцип работы базируется на выдвижении экрана для увеличения его площади. За счет этого телефон превращается в планшет.
Политика
ЦИК Абхазии зарегистрировал трех кандидатов в президенты
Сегодня Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала кандидатами в президенты Адгура Ардзинбу, Аслана Бжанию и Леонида Дзапшбу, а кандидатами в вице-президенты, соответственно, Арду Ашубу, Бадру Гунбу и Виктора Хашбу, сообщил на своем сайте ЦИК.
Политика
Лукашенко рассказал об угрозах на границе с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что число вызовов и угроз пограничной безопасности с каждым годом не уменьшается.
Политика
Партия Порошенко потребовала от Зеленского ответа по поездке в Россию
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" требует, чтобы глава государства Владимир Зеленский публично заявил, допускает ли он свое участие в параде Победы 9 мая в Москве.
Общество
В поддержку фигурантов дела «Сети» выступили книжные лавки
Три петербургских книжных магазина присоединились к стартовавшей недавно всероссийской акции в поддержку членов организации «Сеть» (запрещенной на территории Российской Федерации), осужденных за терроризм.
Шоу-бизнес
Бузова прыгнула в толпу со сцены
Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
Фигурное катание
Тутберидзе рассказала о постоянных попытках Загитовой уйти из спорта
Происшествия
В МЧС опровергли сообщение о радиоактивных купюрах в московском банке
Ранее СМИ сообщили, что в одном из столичных банков нашли радиоактивные купюры, которые принес один из клиентов.
Наука
Два градуса до потопа: Австралийские учёные дали новый прогноз по глобальному потеплению
Ситуацию с потопом может усугубить потепление всего на пару градусов.
Технологии
О новом виде телефонного спама предупреждают россиян
В России зарегистрирован новый метод воровства персональных данных – номеров мобильных телефонов.
Армия и оружие
В Минобороны России рассказали о конфликте военных США с сирийцами
Происшествия
У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Наука
Физики создали идеальный квантовый чип с помощью искусственных атомов
Инженеры отмечают, что на практике куда большей устойчивостью обладают не натуральные, а искусственные материалы из синтезированных атомов с большим числом электронов.
Хоккей
Экс-хоккеист «Металлурга» Паршин продолжит карьеру в Словакии
Бывший нападающий магнитогорского «Металлурга» Денис Паршин пополнил ряды словацкого клуба «Кошице».
Хоккей
«Северсталь» одержала выездную победу над «Трактором»
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» на выезде обыграла «Трактор» со счетом 2:4. «Северсталь» набрала 52 очка и заняла 10 место в Западной конференции.
Гаджеты
AMD Ryzen Threadripper 3990X смог запустить Crysis без графического процессора
Игра обрабатывалась лишь программным рендерингом, без участия графического процессора, который отвечал лишь за вывод изображения.
Гаджеты
Samsung выпустил в российскую продажу смартфоны Galaxy Note 10 Lite и Galaxy S10 Lite с емкими аккумуляторами и большими дисплеями
В начале января 2020 года корейский производитель Samsung представил «легкие» флагманские модели Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite.