Происшествия

Вести.RuВести.RuКраснодарский «людоед» Бакшеев скончался в тюремной больнице

Житель Краснодара Дмитрий Бакшеев, осужденный за убийство и расчленение женщины, умер в тюремной больнице Ростова-на-Дону. Об этом рассказала общественный защитник Юлия Федотова. Бакшеев умер в воскресенье, 16 февраля.
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Осужденный за жестокое убийство женщины краснодарец умер в больнице ФСИН

ТАСС10:47

«Краснодарский каннибал» умер 16 февраля в тюремной больнице Ростова

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«Краснодарский каннибал» Бакшеев скончался в тюремной больнице

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