Житель Краснодара Дмитрий Бакшеев, осужденный за убийство и расчленение женщины, умер в тюремной больнице Ростова-на-Дону. Об этом рассказала общественный защитник Юлия Федотова. Бакшеев умер в воскресенье, 16 февраля.

Экономика В Гааге суд вынесет решение по делу бывших акционеров ЮКОСа Апелляционный суд Гааги во вторник вынесет решение по жалобе мажоритарных акционеров компании ЮКОС на решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в их пользу, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу.

Здоровье Пермский врач отказала ВИЧ-положительному посетителю в приеме В пермском поселке Ныроб вместо консультации врач разгласила ВИЧ-статус посетителя всем присутствующим, передает 59.ru со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и президент организации Выбор Анна Каргапольцева.

Общество «КамАЗ» и Sollers могут создать альянс Крупнейший российский производитель грузовиков «Камаз» и отечественная автомобильная компания «Соллерс» хотят создать альянс, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник.

Футбол Лэмпард считает, что Магуайра должны были удалить Специалист обратил внимание на судейство — Энтони Тэйлор отменил два гола лондонцев и не удалил Харри Магуайра после фола на Миши Батшуайи.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина рассказала всю правду о браке с королем Малайзии "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина рассказала телеведущей шоу "Док-ток" Ксении Собчак о браке с королем Малайзии Мухаммадом V. Девушка отметила, что познакомилась с ним в 2017 году и их отношения стремительно развивались.

Экономика Коронавирус повлияет более чем на 5 млн компаний по всему миру По оценке Dun & Bradstreet, по меньшей мере 51 тыс. иностранных компаний, в том числе 163 компании из списка Fortune 1000, имеют одного или более прямого поставщика или поставщика первого уровня в затронутых коронавирусом провинциях.

Политика Кремль ответил на угрозы Лукашенко «Воздержусь от комментариев, иногда действительно эмоции берут верх», — сообщил Песков, комментируя фразы президента Белоруссии Александра Лукашенко касательно том, что Минск способен начать брать транзитную нефть, в случае если не получит требуемых объемов сырья от Москвы.

Здоровье Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 1789 Общее число заражённых коронавирусом людей в регионе достигло почти 60 тыс. Ранее сообщалось, что Япония завершила эвакуацию своих граждан из китайской провинции Хубэй.

Общество Сбежавшую из карантина по коронавирусу россиянку заставили вернуться Петроградский районный суд Санкт-Петербурга постановил принудительно поместить в больницу местную жительницу Аллу Ильину, которая ранее сбежала из карантина по коронавирусу.

Кино Как гопники Гая Ричи стали «Джентльменами» Извилистей стала структура: «Джентльмены» – фильм-матрешка с крайне ненадежным рассказчиком, который меняет сюжет на ходу и очевидно себе на уме.

Футбол Экспресс на теннис от 17.02.2020 Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на теннис из двух событий по линии букмекерской конторы БК 1хСтавка.

Политика В КС прокомментировали слова судьи об СССР Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.