Происшествия
Вести.RuКраснодарский «людоед» Бакшеев скончался в тюремной больнице
Житель Краснодара Дмитрий Бакшеев, осужденный за убийство и расчленение женщины, умер в тюремной больнице Ростова-на-Дону. Об этом рассказала общественный защитник Юлия Федотова. Бакшеев умер в воскресенье, 16 февраля.
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Армия и оружие
Forbes прогнозирует создание в России нового атомного суперавианосца
Специалисты Forbes прогнозируют, что вскоре в России может начаться строительство нового атомного суперавианосца.
Экономика
Власти Забайкалья собрались искать инвесторов на Сретенский судостроительный завод
Сретенский судостроительный завод основан в 1935 году.
Экономика
В Гааге суд вынесет решение по делу бывших акционеров ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги во вторник вынесет решение по жалобе мажоритарных акционеров компании ЮКОС на решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в их пользу, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Здоровье
Пермский врач отказала ВИЧ-положительному посетителю в приеме
В пермском поселке Ныроб вместо консультации врач разгласила ВИЧ-статус посетителя всем присутствующим, передает 59.ru со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и президент организации Выбор Анна Каргапольцева.
Общество
В России задумали запретить отключать услуги ЖКХ за долги
В России задумали запретить отключать услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) за долги.
Общество
«КамАЗ» и Sollers могут создать альянс
Крупнейший российский производитель грузовиков «Камаз» и отечественная автомобильная компания «Соллерс» хотят создать альянс, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник.
Общество
Украина продаст три убыточных порта в Черном море
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возможных морозах в марте
В европейской части России в марте ожидается похолодание до –10 градусов.
Футбол
Insta-битва продолжается: Дзюба выложил новое фото со Слуцким
Футбол
Лэмпард считает, что Магуайра должны были удалить
Специалист обратил внимание на судейство — Энтони Тэйлор отменил два гола лондонцев и не удалил Харри Магуайра после фола на Миши Батшуайи.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала всю правду о браке с королем Малайзии
"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина рассказала телеведущей шоу "Док-ток" Ксении Собчак о браке с королем Малайзии Мухаммадом V. Девушка отметила, что познакомилась с ним в 2017 году и их отношения стремительно развивались.
Экономика
Коронавирус повлияет более чем на 5 млн компаний по всему миру
По оценке Dun & Bradstreet, по меньшей мере 51 тыс. иностранных компаний, в том числе 163 компании из списка Fortune 1000, имеют одного или более прямого поставщика или поставщика первого уровня в затронутых коронавирусом провинциях.
Музыка
Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом
Происшествия
В Подмосковье отец пятерых детей застрелил жену и покончил с собой
Многодетный постоялец общежития в подмосковном Селятино убил свою жену на глазах у 8-летнего сына, сообщает Life Shot со ссылкой на источник в экстренных службах.
Политика
Кремль ответил на угрозы Лукашенко
«Воздержусь от комментариев, иногда действительно эмоции берут верх», — сообщил Песков, комментируя фразы президента Белоруссии Александра Лукашенко касательно том, что Минск способен начать брать транзитную нефть, в случае если не получит требуемых объемов сырья от Москвы.
Энергетика
ЦБ: Цена на нефть Urals достигнет уровня $50 уже к началу 2021 года
Банк России предполагает, что цена на нефть марки Urals достигнет уровня 50 долларов уже к началу 2021 года, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.
Общество
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Здоровье
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 1789
Общее число заражённых коронавирусом людей в регионе достигло почти 60 тыс. Ранее сообщалось, что Япония завершила эвакуацию своих граждан из китайской провинции Хубэй.
Здоровье
Почему ученые советуют употреблять чеснок каждый день
Людям с гипертонией ученые советуют чаще употреблять свежий, сырой чеснок для естественного снижения кровяного давления.
Общество
«Макдоналдс» первым в России открыл ресторан с «темной кухней»
Сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" запустила формат dark kitchen ("темная кухня"), который уже несколько месяцев работает в Москве.
Общество
Сбежавшую из карантина по коронавирусу россиянку заставили вернуться
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга постановил принудительно поместить в больницу местную жительницу Аллу Ильину, которая ранее сбежала из карантина по коронавирусу.
Кино
Как гопники Гая Ричи стали «Джентльменами»
Извилистей стала структура: «Джентльмены» – фильм-матрешка с крайне ненадежным рассказчиком, который меняет сюжет на ходу и очевидно себе на уме.
Кино
Скончался грузинский режиссер Георгий Шенгелая
Футбол
Экспресс на теннис от 17.02.2020
Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на теннис из двух событий по линии букмекерской конторы БК 1хСтавка.
Политика
В КС прокомментировали слова судьи об СССР
Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
Политика
Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии
Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.