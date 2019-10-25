Общество

REGNUMREGNUMСуд удовлетворил иски Дерипаски к трем западным СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края признал недостоверными публикации британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation о российском бизнесмене Олеге Дерипаске, таким образом удовлетворив его иск о защите деловой репутации.
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Арбитражный суд Краснодарского края признал не соответствующими действительности публикации британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского журнала The Nation о российском миллиардере Олеге Дерипаске (Forbes оценивает его состояние в $3,6 млрд), говорится
 в материалах, размещенных в картотеке судебных дел.
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