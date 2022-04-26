КоммерсантъКраснодарскому краю может не хватить воды для рисовых полейАвария на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае, который обеспечивал влагой большую часть рисовых полей в регионе и стране, грозит сокращением урожая культуры на 40%.КоммерсантъВ Минсельхозе на этом фоне просят региональные органы АПК подготовить предложения по увеличению посевных площадей под рисом и готовы предоставить аграриям новые меры поддержки.КоммерсантъВ прошлом сезоне в РФ было собрано около 1 млн тонн риса.КоммерсантъДмитрий Востриков отмечает, что увеличение доли импортного риса на российском рынке может усилить зависимость стоимости продукта от курсов валют.КоммерсантъЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuVSE42.RUПодробнее о событииПроизводители заявили о росте цен на рис в РФ из-за сокращения урожаяVSE42.RU03:53«Ъ» предупредил о риске потери значительной части урожая риса в Краснодарском краеГазета.Ru02:26Краснодарский край опасается возможных проблем из-за нехватки воды для рисовых полейГоворит Москва00:37Краснодарскому краю может не хватить воды для рисовых полейКоммерсантъ18:52Показать ещёОценить47Поделиться