Будьте в Плюсе

Краснодарскому краю может не хватить воды для рисовых полей

Авария на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае, который обеспечивал влагой большую часть рисовых полей в регионе и стране, грозит сокращением урожая культуры на 40%.
Коммерсантъ
В Минсельхозе на этом фоне просят региональные органы АПК подготовить предложения по увеличению посевных площадей под рисом и готовы предоставить аграриям новые меры поддержки.
Коммерсантъ
В прошлом сезоне в РФ было собрано около 1 млн тонн риса.
Коммерсантъ
Дмитрий Востриков отмечает, что увеличение доли импортного риса на российском рынке может усилить зависимость стоимости продукта от курсов валют.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Производители заявили о росте цен на рис в РФ из-за сокращения урожая
VSE42.RU03:53
«Ъ» предупредил о риске потери значительной части урожая риса в Краснодарском крае
Газета.Ru02:26
Краснодарский край опасается возможных проблем из-за нехватки воды для рисовых полей
Говорит Москва00:37
Краснодарскому краю может не хватить воды для рисовых полей
Коммерсантъ18:52

Интересное

В Сочи погибла 12-летняя девочка после нападения на нее овчарки

Девочка погибла в Сочи в результате нападения на нее собаки.
ТАСС02:40

Минобороны России: в Запорожье ракетами «Калибр» уничтожена партия иностранного оружия

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ракетами «Калибр» ударами с моря по ангарам на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожена крупная партия иностранного оружия и боеприпасов.
RT на русском03:43

ФСБ задержала в Белгороде двух готовивших диверсию на транспорте россиян

ФСБ задержала в Белгороде двух россиян, готовивших диверсию на объекте транспорта.
RT на русском02:49

Канцлер Австрии Нехаммер заявил о согласии Вены платить России за газ в рублях

Австрия приняла условия оплаты российского газа в рублях, заявил канцлер страны Карл Нехаммер, передает РИА Новости.
Lenta.ru03:36

Володин призвал приостановить поставки российского газа в недружественные страны

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал приостановить поставки российского газа в недружественные страны.
RT на русском03:38

МВД Приднестровья подтвердило стрельбу с украинской стороны в направлении села Колбасна

В МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявили, что стрельба, которая была слышна в районе села Колбасна, велась с украинской стороны.
RT на русском04:04

Расчеты ПВО перехватили украинский беспилотник над Курской областью

Расчеты ПВО ночью перехватили в небе над Курской областью украинский беспилотник.
ТАСС03:24

Симоньян назвала Галкина геем, который женился на Пугачевой для отвода глаз

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян высказалась о телеведущем в эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым".
ИА SM-News00:09

Компания Xiaomi представила смартфон Poco F4 GT

Китайская компания Xiaomi анонсировала на международном рынке смартфон Poco F4 GT.
Superplanshet.ruвчера в 10:05

Телеведущая Лариса Гузеева уехала из России и поселилась в своей квартире в Болгарии

По информации КП, у Гузеевой есть квартира в поселке Равда, в одном из элитных жилых комплексов на курорте Солнечный Берег (расположен в 15 километрах от аэропорта города Бургаса).
Lenta.ru03:49