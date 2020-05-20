Общество
ТАСС«Красное&Белое» не получала уведомлений касательно лицензии
Сеть "Красное&Белое", где сотрудники Роспотребнадзора нашли многочисленные нарушения в магазинах и на складе, не получала уведомлений о возможном отзыве лицензии, сообщили ТАСС в компании.
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Губернатор Куйвашев пригрозил закрыть все магазины «Красного и Белого» в Свердловской области
Екатеринбург в интернете09:28
В «Красном и белом» ответили на критику Куйвашева, который пригрозил отзывом лицензии
Екатеринбург Онлайн12:21
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Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Футбол
«Спартак» выкупил контракт Соболева у «Крыльев Советов»
Отмечалось, сумма выкупа нападающего составляет 4,5 миллиона евро.В нынешнем сезоне чемпионата России Соболев провел за «Спартак» 3 матча, в которых отметился тремя результативными передачами.
Vprognoze.ru 18 мая в 06:48
Общество
В Подмосковье военным дали квартиры в металлических контейнерах
Военные в Наро-Фоминском районе в Подмосковье получили служебные квартиры в домах, которые выглядят как металлические контейнеры.
URA.Ru 01:09
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета 15:25
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Общество
В Подмосковье вновь включили отопление
В Подмосковье в жилых домах и социальных объектах вновь включили отопление. Причиной этого стали холодные погодные условия.
Вести.Ru 14:59
Авто
В России стартовало производство кроссовера Kia XCeed
Корейский автопроизводитель Kia анонсировал скорое появление на российском рынке нового компактного кроссовера XCeed.
Somanyhorses 09:01
Гаджеты
Представлен новый недорогой Honor X10 5G
ГЛАС.RU 07:29
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Экономика
Россия сокращает вложения в госдолг США
Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:56
Космос
Экипаж Crew Dragon начал финальную подготовку к тестовому полету
Российская газета 19:36
Здоровье
Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса в своем Instagram-аккаунте.
Lenta.ru 18:57
Политика
Порошенко назвал сфабрикованными записи его разговоров с Байденом
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о сфабрикованности опубликованных ранее записей телефонных переговоров, предположительно, между ним и экс-вице-президентом США Джо Байденом.
RT на русском 11:13
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
Музыка
Little Big названы фаворитами «Евровидения-2020»
Культуромания 09:13
Спорт
Синхронистка Шишкина рассказала, как выступала без купальника
Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как в детстве вынуждена была выступать без купальника.
Metaratings вчера в 13:32
Футбол
Новый футбольный сезон в Италии начнется 1 сентября
Сезон-2020/21 в итальянском футболе стартует 1 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Италии (FIGC).
Спорт-Экспресс 12:48
Армия и оружие
ПНС Ливии отказалось от перемирия
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии отказалось ранее от прекращения огня в стране, поскольку считает, что это является попыткой спасти командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифу Хафтара от постоянных поражений, заявил РИА Новости представитель МИД ПНС Мухаммед аль-Каблауи.
РИА Новости 17:28
Культура
Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира
Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия вчера в 08:05
Энергетика
Турции оказался не нужен российский газ
Российский газ оказался не нужен Турции из-за резкого увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Lenta.ru 04:02
Общество
Голикова допустила начало снятия ограничений в 17 регионах
Голикова отметила, что стране удалось сдержать резкий рост заражений и не допустить пиковой нагрузки на систему здравоохранения благодаря введению нерабочих дней и других мер.
Lenta.ru 04:37
Экономика
Минтруд не рассматривал вариант раздать средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков отметил, что вариант раздать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) не рассматривался, но рассматривался вариант привлечения части ресурсов для привлечения текущих задач.
РИА Новости 18 мая в 18:26
Общество
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса в мире
После первой волны пандемии коронавируса в мире может последовать и вторая.
РБК 17:49
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 13:18
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $36 за баррель
Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
Газета.Ru 10:10
Экономика
Сечин останется главой «Роснефти»
"Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.
Российская газета 07:08