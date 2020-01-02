В интернет утекла база программы лояльности сети «Красное и белое». В документе содержатся записи о 17 млн человек, якобы имеющих карты лояльности этой сети. В базе есть их фамилия, имя, отчество, дата рождения и номер телефона.

с чего всё началось

По данным «Красное & белое», похищенная информация никак не угрожает клиентам. Ранее об утечке базы программы лояльности сети сообщили «Ведомости». В документе содержались записи о 17 млн человек, якобы имеющих карты сети.

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